台中大里瑞城國小積水問題解決 校方歡喜辦啟用典禮

台中市大里區瑞城國小校門前庭長期受積水困擾，在國教署補助經費後，最近終於完成改善，加上「社區共讀站」也落成，今同時舉辦啟用典禮。瑞城國小校長林詠勝說，感謝民意代表們協助爭取，以及國教署專案補助經費和市府預算支持，讓瑞城的孩子有完善的校園環境。

立法委員何欣純和市議員李天生、林德宇、林碧秀等人今都出席典禮。何欣純說，瑞城國小前庭每逢雨天嚴重積水，影響學生上下課動線安全，國教署蒞校現勘後，核定此案全額補助260萬元，而日前台中地區多處突強降雨，今典禮現場看來排水成效相當不錯，完全無積水殘留現象。

她說，「社區共讀站」是前瞻基礎建設的一環，目的在於協助學校建置並改善圖書館環境，豐富圖書設備更現代化，與社區共享圖書資源，讓學校與社區共好，花費280萬元，感謝出席的台中市議員在議會協助爭取市府預算配合款，讓共讀站的設置能更有效整合社區資源，在數位時代滿足不同世代居民的閱讀與學習需求。 台中市大里區瑞城國小校門前庭長期受積水困擾，在國教署補助經費後，最近終於完成改善，加上「社區共讀站」也落成，今同時舉辦啟用典禮。圖／何欣純提供

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