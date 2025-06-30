台中大里瑞城國小積水問題解決 校方歡喜辦啟用典禮
台中市大里區瑞城國小校門前庭長期受積水困擾，在國教署補助經費後，最近終於完成改善，加上「社區共讀站」也落成，今同時舉辦啟用典禮。瑞城國小校長林詠勝說，感謝民意代表們協助爭取，以及國教署專案補助經費和市府預算支持，讓瑞城的孩子有完善的校園環境。
立法委員何欣純和市議員李天生、林德宇、林碧秀等人今都出席典禮。何欣純說，瑞城國小前庭每逢雨天嚴重積水，影響學生上下課動線安全，國教署蒞校現勘後，核定此案全額補助260萬元，而日前台中地區多處突強降雨，今典禮現場看來排水成效相當不錯，完全無積水殘留現象。
她說，「社區共讀站」是前瞻基礎建設的一環，目的在於協助學校建置並改善圖書館環境，豐富圖書設備更現代化，與社區共享圖書資源，讓學校與社區共好，花費280萬元，感謝出席的台中市議員在議會協助爭取市府預算配合款，讓共讀站的設置能更有效整合社區資源，在數位時代滿足不同世代居民的閱讀與學習需求。
【文教熱話題】
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言