台中市瑞城國小環境展新貌 立委爭取專案經費完工啟用

校園建設好事成雙！台中市大里區瑞城國小30日舉辦「社區共讀站」及「校門前庭排水改善完工」啟用典禮，立委何欣純表示，這二項建設皆有教育部國教署的專款經費支持，二項計畫經費逾500萬元，瑞城師生震後重建校舍使用了20餘年，欣喜這二項工程今日完工啟用，徹底解決長期以來困擾師生的積水問題，同時也給孩子在新學年有舒適友善的社區閱讀新空間。

出席典禮有市議員李天生、林德宇、林碧秀等人，大里區金城里里長潘國琦、大里區瑞城里里長蔡承翰，家長會長邱智煒以及市議員張芬郁、江和樹、蘇柏興派代表共同與會。

何欣純說，瑞城國小前庭地坪每逢雨天嚴重積水，影響學生上下課動線安全，國教署蒞校現勘後核定此案全額補助260萬元。日前台中地區多處突強降雨，今天典體現場看來排水成效相當不錯，完全沒有積水殘留現象。

何欣純指出，今啟用的校園「社區共讀站」是前瞻基礎建設的一環，目的在於協助學校建置並改善圖書館環境，豐富圖書設備更現代化，與社區共享圖書資源，讓學校與社區共好，共讀站經費280萬元，她感謝出席的台中市議員在議會協助爭取市府預算配合款，讓共讀站的設置能更有效整合社區資源，在數位時代滿足不同世代居民的閱讀與學習需求。

瑞城國小校長林詠勝說，今日成立社區共讀站加上校門口前庭排水工程啟用，另去年性別友善廁所落成暨穿堂悅讀角揭牌，再次感謝國教署千餘萬元專案經費和市府預算支持，讓瑞城的孩子有完善的校園環境。

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