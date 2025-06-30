快訊

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

開車衛生習慣差...滿車垃圾被抱怨 物流女司機竟回「這4字」

台中市瑞城國小環境展新貌 立委爭取專案經費完工啟用

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委何欣純出席瑞城國小「社區共讀站」及「校門前庭排水改善完工」啟用典禮。何欣純國會辦公室／提供
立委何欣純出席瑞城國小「社區共讀站」及「校門前庭排水改善完工」啟用典禮。何欣純國會辦公室／提供

校園建設好事成雙！台中市大里區瑞城國小30日舉辦「社區共讀站」及「校門前庭排水改善完工」啟用典禮，立委何欣純表示，這二項建設皆有教育部國教署的專款經費支持，二項計畫經費逾500萬元，瑞城師生震後重建校舍使用了20餘年，欣喜這二項工程今日完工啟用，徹底解決長期以來困擾師生的積水問題，同時也給孩子在新學年有舒適友善的社區閱讀新空間。

出席典禮有市議員李天生、林德宇、林碧秀等人，大里區金城里里長潘國琦、大里區瑞城里里長蔡承翰，家長會長邱智煒以及市議員張芬郁、江和樹、蘇柏興派代表共同與會。

何欣純說，瑞城國小前庭地坪每逢雨天嚴重積水，影響學生上下課動線安全，國教署蒞校現勘後核定此案全額補助260萬元。日前台中地區多處突強降雨，今天典體現場看來排水成效相當不錯，完全沒有積水殘留現象。

何欣純指出，今啟用的校園「社區共讀站」是前瞻基礎建設的一環，目的在於協助學校建置並改善圖書館環境，豐富圖書設備更現代化，與社區共享圖書資源，讓學校與社區共好，共讀站經費280萬元，她感謝出席的台中市議員在議會協助爭取市府預算配合款，讓共讀站的設置能更有效整合社區資源，在數位時代滿足不同世代居民的閱讀與學習需求。

瑞城國小校長林詠勝說，今日成立社區共讀站加上校門口前庭排水工程啟用，另去年性別友善廁所落成暨穿堂悅讀角揭牌，再次感謝國教署千餘萬元專案經費和市府預算支持，讓瑞城的孩子有完善的校園環境。

閱讀 教育部 前瞻基礎建設

延伸閱讀

中市表揚績優機車排氣定檢站 共同守護空氣品質

藍營台中黨部偽造罷綠連署 書記長陳劍鋒今凌晨100萬交保

罷免案國民黨中市黨部34人遭訴 何欣純：心疼藍營基層黨工

藍營台中黨部34人 猛抄偽造4258份罷綠連署手法曝光

相關新聞

側身全裸？國小女童肚皮舞服裝太性感惹議 承辦單位：家長覺得可愛

新北市近日舉辦一場國小學生舞蹈觀摩賽，其中女童表演肚皮舞時所穿服裝引發民眾熱議。從社群網站外流的影片畫面可以看到，除了一名年紀較小的女童穿著正常外，其他女童從側身看「幾乎全裸了」，引發正反討論。

女童穿肚皮舞服露側面...遭疑過於裸露 老師喊冤：都有穿安全褲

有網友在社群平台貼出新北國小學童舞蹈影片截圖，質疑孩童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。舞蹈指導老師林淑蓮回應，服裝是為展現肌...

台中大里瑞城國小積水問題解決 校方歡喜辦啟用典禮

台中市大里區瑞城國小校門前庭長期受積水困擾，在國教署補助經費後，最近終於完成改善，加上「社區共讀站」也落成，今同時舉辦啟...

高市巴楠花部落實驗學校新校舍落成 高中部明年招生

全國44所原住民實驗學校，教育部審議通過高雄市立巴楠花高中部，今天舉辦「MIN BUNUN」新校舍落成暨高中籌備處揭牌儀...

台南龍崗國小附幼用結婚儀式辦畢典 「不捨嫁女」滿滿儀式感

國內少子化嚴重，加上準公幼大增，幼兒園競爭激烈，有設附幼的國小為了穩住小一新生人數更是不敢掉以輕心，畢業典禮花盡心思，童...

廣角鏡／校園首座原民龜甲屋

透過教育部營造原住民族文化學習場域計畫，屏東春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋，學生在此族語會話、傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。