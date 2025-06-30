女童穿肚皮舞服露側面...遭疑過於裸露 老師喊冤：都有穿安全褲

有網友在社群平台貼出新北國小學童舞蹈影片截圖，質疑孩童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。舞蹈指導老師林淑蓮回應，服裝是為展現肌肉線條美，是比賽正式服裝，且孩童皆身穿安全褲、家長也都知情且同意，認為外界對於該專業認識不深，才導致誤會。

有網友在社群平台貼出學童舞蹈影片截圖，質疑孩童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露，後方還掛有一只「教育部體育署」字樣的布條，質疑主辦單位是否也默認。不過也有其他網友貼出畫質較好影片，可發現孩子們皆身穿膚色安全褲，認為該網友大驚小怪。

新北教育局說，經了解該影片為5月4日由新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會借用學校場地，舉辦2025年舞蹈觀摩賽，該學生舞團表演的整體舞蹈設計與服裝內容，包括穿著含膚色內襯上衣與短褲的舞蹈服裝，參賽學生家長事前均知情同意。

籌備該比賽的肚皮舞指導老師林淑蓮說，她教肚皮舞37年，也舉辦該比賽17年，孩童身穿的紅色肚皮舞裝，是為展現肌肉線條美，是比賽正式服裝，經過票選覺得該款式最美，且每人身穿安全褲、家長也都知情且同意，認為外界對於該專業認識不深才導致誤會。 有網友質疑孩童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。圖／擷取自新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會臉書

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