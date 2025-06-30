側身全裸？國小女童肚皮舞服裝太性感惹議 承辦單位：家長覺得可愛

新北市近日舉辦一場國小學生舞蹈觀摩賽，其中女童表演肚皮舞時所穿服裝引發民眾熱議。從社群網站外流的影片畫面可以看到，除了一名年紀較小的女童穿著正常外，其他女童從側身看「幾乎全裸了」，引發正反討論。

一名女網友今（30）日凌晨在Dcard貼出一張疑似由教育部體育署舉辦的國小學童舞蹈比賽影片擷圖，指出該紅色肚皮舞服裝側面幾近全裸，僅由花朵與綁帶遮蓋，並以「小孩表演服裝到底？哪個設計的？」為題發文，認為服裝搭配踢腿、抖肩等動作，觀感令人不安，「有看到留言，新北市，後面還有『教育部體育署』字樣」。

原PO補充，服裝設計會選用膚色的布料，其本身用意幾乎都是「希望布在視覺上消失」，會強調身體曲線和形狀，動態時甚至跟沒有穿一樣。原PO呼籲，不要再說「肚皮舞本來就這樣」，她認為「真的沒有本來就穿這樣，肚皮舞沒問題，該討論的是這套服裝」。

對此，多數網友留言支持原PO看法，「我懂妳！孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」、「我大女兒可能跟影片中小孩差不多年紀，她如果被要求這樣裝扮上台，我絕對翻臉。露肚皮、大腿我都可以接受，影片的破布是在？不要說有什麼狗屁肉色短褲，那個剪裁講難聽一點，光看孩子的臀部線條就讓她們的臀部呼之欲出了好嗎」、「我覺得這麼小穿這樣扭成人舞蹈，很變態噁心啊」、「我小時候就學拉丁舞的，那個衣服真的很性感，我只要下課時間穿著舞蹈服出去晃一下，就會有噁心大叔老男人用下半身靠近我」。

也有網友指出，「我做服裝的，一般來說這種側邊大腿cut out的設計比較少出現在小孩表演服身上，把這個設計細節放到成人的衣服身上的話，通常是在紅毯要吸引目光的穿搭選擇，連成人穿都會被抨擊過度性感了，這些服裝在我看來也是相當不得體的」、「這完全是老師的問題，很多老師都覺得年紀小可愛就行，完全沒在注意這方面的問題。我永遠記得幼稚園的奇葩老師，要我們在表演完之後全班把租的表演服脫下來給下一個要表演的班穿，變成兩個班級男女生集體全裸事件，說要去廁所換還被說浪費時間，幼稚園小孩也是有尊嚴的好嗎」。

不過，一名教學數年的肚皮舞老師出面表示，「這在肚皮舞是很正常的一場演出」，他分析，肚皮舞有非常多表演風格，而本演出為肚皮舞的鼓舞風格，鼓舞強調胯部動作的力量與節奏性，所以不會穿肚皮舞傳統的長裙，會為此穿設計上更俐落的演出服裝，而這些服裝應該是市面上買來的表演服裝，「仔細看的話，看似整條裸露的右腿，實際上是有膚色安全褲的，並沒有過度暴露的情形」。

另外有網友說，「我覺得戴著有色眼鏡觀看的人才是有問題，啊就是一件衣服，又沒有露點，我看就只覺得是小朋友舞蹈表演而已啊」、「看完之後，我覺得根本沒什麼，就算妳（原PO）提了服裝，我還是被小朋友的活潑可愛吸引」。

根據ETtoday新聞雲報導，這場舞蹈觀摩賽由新北市蘆洲區體育會主辦、新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會承辦。承辦單位受訪回應，原本有好幾件舞衣可以選擇，最後家長選了這件，「覺得穿這樣很可愛」，並強調「小朋友裡面都有穿安全褲，每天上課，家長也都在旁邊看，都覺得很OK」。

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