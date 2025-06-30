快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

量子科學營邀50女高生參與 體驗光子實驗及桌遊

中央社／ 台北30日電

台灣科學教育館等單位舉辦量子少女科學營，共有50名女高中生參與，營隊除了安排量子專題講座，還進行觀測光子干涉、測量普朗克常數等實驗，並將量子邏輯融入為桌遊。

科教館今天發布新聞稿指出，響應「2025國際量子科學與技術年」，台灣物理學會、科教館、物理研究推動中心共同舉辦「Q-Girls量子少女科學營」，在量子國家隊、中央研究院物理研究所、徐有庠紀念基金會支持下，共計50名女高中生參與兩天一夜的量子科學探索之旅。

科教館表示，營隊特別針對高中女學生設計，旨在打破性別對科學的刻板印象，促進性別平權，並鼓勵更多女學生勇敢踏入基礎科學與前沿科技領域，透過趣味化、沉浸式的學習活動，提升女學生對量子科學的認識與興趣，讓量子物理不再遙不可及。

營隊融合理論講授、實作體驗與專家對談等活動，透過量子相關的專題講座、實驗與遊戲，引導學生認識原子結構穩定性的物理基礎；還能親眼觀測光子干涉、親手測量普朗克常數，體驗量子現象的實驗挑戰，並探索量子力學在宇宙演化、量子電腦與未來科技中的潛在應用。

另外，科普微電影「遊戲開始」搭配專家座談，讓學生從多元視角解析影片中呈現的科學要素；同時設計以量子邏輯為基礎的桌上遊戲，讓學生在策略思考中，直觀體驗量子疊加、糾纏與測量的物理意涵，將理論轉化為具象化的學習經驗。

台灣物理學會提到，量子科技已成為全球科學與產業的關鍵發展方向，希望透過這次營隊，為台灣培養更多具備科學素養與創新潛能的年輕學子，促進科學教育的多元化與永續發展。

科教館館長劉火欽指出，科教館長期致力於科學普及與性別平權，希望透過與學術與教育機構的合作，打造鼓勵女性參與、啟發潛能的科學教育平台，讓科學成為每名學生夢想實現的起點。

科學

延伸閱讀

量子覺知手札／領導的互動修煉

114分科測驗衝刺／物理實驗題多 跨章節命題鑑別高分群

工研院談2025全球產業趨勢 聚焦半導體、零組件與量子科技三大領域

全球頂尖物理研究中心落腳台大 MPC 7月正式運作

相關新聞

側身全裸？國小女童肚皮舞服裝太性感惹議 承辦單位：家長覺得可愛

新北市近日舉辦一場國小學生舞蹈觀摩賽，其中女童表演肚皮舞時所穿服裝引發民眾熱議。從社群網站外流的影片畫面可以看到，除了一名年紀較小的女童穿著正常外，其他女童從側身看「幾乎全裸了」，引發正反討論。

女童穿肚皮舞服露側面...遭疑過於裸露 老師喊冤：都有穿安全褲

有網友在社群平台貼出新北國小學童舞蹈影片截圖，質疑孩童身穿紅色肚皮舞服裝過於裸露。舞蹈指導老師林淑蓮回應，服裝是為展現肌...

高市巴楠花部落實驗學校新校舍落成 高中部明年招生

全國44所原住民實驗學校，教育部審議通過高雄市立巴楠花高中部，今天舉辦「MIN BUNUN」新校舍落成暨高中籌備處揭牌儀...

台南龍崗國小附幼用結婚儀式辦畢典 「不捨嫁女」滿滿儀式感

國內少子化嚴重，加上準公幼大增，幼兒園競爭激烈，有設附幼的國小為了穩住小一新生人數更是不敢掉以輕心，畢業典禮花盡心思，童...

廣角鏡／校園首座原民龜甲屋

透過教育部營造原住民族文化學習場域計畫，屏東春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋，學生在此族語會話、傳...

古華、青葉國小重現部落傳統家屋 沉浸式學習扎根原住民族文化

屏東縣政府協助原住民重點學校申請教育部「營造原住民族文化學習場域計畫」，春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。