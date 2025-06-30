量子科學營邀50女高生參與 體驗光子實驗及桌遊
台灣科學教育館等單位舉辦量子少女科學營，共有50名女高中生參與，營隊除了安排量子專題講座，還進行觀測光子干涉、測量普朗克常數等實驗，並將量子邏輯融入為桌遊。
科教館今天發布新聞稿指出，響應「2025國際量子科學與技術年」，台灣物理學會、科教館、物理研究推動中心共同舉辦「Q-Girls量子少女科學營」，在量子國家隊、中央研究院物理研究所、徐有庠紀念基金會支持下，共計50名女高中生參與兩天一夜的量子科學探索之旅。
科教館表示，營隊特別針對高中女學生設計，旨在打破性別對科學的刻板印象，促進性別平權，並鼓勵更多女學生勇敢踏入基礎科學與前沿科技領域，透過趣味化、沉浸式的學習活動，提升女學生對量子科學的認識與興趣，讓量子物理不再遙不可及。
營隊融合理論講授、實作體驗與專家對談等活動，透過量子相關的專題講座、實驗與遊戲，引導學生認識原子結構穩定性的物理基礎；還能親眼觀測光子干涉、親手測量普朗克常數，體驗量子現象的實驗挑戰，並探索量子力學在宇宙演化、量子電腦與未來科技中的潛在應用。
另外，科普微電影「遊戲開始」搭配專家座談，讓學生從多元視角解析影片中呈現的科學要素；同時設計以量子邏輯為基礎的桌上遊戲，讓學生在策略思考中，直觀體驗量子疊加、糾纏與測量的物理意涵，將理論轉化為具象化的學習經驗。
台灣物理學會提到，量子科技已成為全球科學與產業的關鍵發展方向，希望透過這次營隊，為台灣培養更多具備科學素養與創新潛能的年輕學子，促進科學教育的多元化與永續發展。
科教館館長劉火欽指出，科教館長期致力於科學普及與性別平權，希望透過與學術與教育機構的合作，打造鼓勵女性參與、啟發潛能的科學教育平台，讓科學成為每名學生夢想實現的起點。
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