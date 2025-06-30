高市巴楠花部落實驗學校新校舍落成 高中部明年招生

全國44所原住民實驗學校，教育部審議通過高雄市立巴楠花高中部，今天舉辦「MIN BUNUN」新校舍落成暨高中籌備處揭牌儀式，新校舍融入布農族遷移路徑的八通關、關山越嶺及內本鹿三大古道意象，明年9月正式招生，將是全國第一座從幼稚園到高中學程的完全實驗學校。

2016年起，原民會及教育部攜手推動「原住民族實驗教育」，2019年巴楠花國小延伸至國中階段，成為全國首座民族實驗國中小學校，明年起延伸至高中。

巴楠花新校舍文化命名為MIN BUNUN，布農族語意謂「成為人」，外觀設計三處台階，象徵八通關、關山越嶺及內本鹿三大古道。今早校方邀耆老主持啟用儀式，完成送木柴、點火祈福及立石灶等文化儀式後，教育部主秘林柏樵、高市副市長李懷仁及立委邱伍麗華、邱議瑩等人一起為新校舍揭牌。

伍麗華說，感謝各山頭來巴楠花祝歌慶賀，原住民的開幕典禮很像開演唱會，只要在對的時間有對的人、對的歌，就是美好的聚會，她也特別恭喜高雄有了全國第一所從K至18的完全實驗中學，給世界看見不一樣學校。

原民會教育文化處長陳坤昇表示，原住民實驗教育今年滿10年，全台共44所實驗學校，原民會、國教院、教育部與高市教育局簽定備忘錄，預計會投入2千多萬，全力推動高中本位教材，下個10年繼續為原住民教育努力。

巴楠花從幼兒園至國中部，共有143名學生。主秘林柏樵表示，籌備處成立後，巴楠花高中部115學年度開始招生，將原民文化融入數學、歷史等課程，非原民身分學生也能入學。 巴楠花部落中小學以布農族儀式慶祝新校舍落成，立委邱議瑩（左）、伍麗華（右二）將木臼放在新完成的石灶上。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落中小學新校舍命名為MIN BUNUN，布農族語意謂「成為人」。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落學校的新校舍命名為「MIN BUNUN」外牆有三大階梯，象徵八通關、關山越嶺及內本鹿三大古道，它們也是布農族人的遷移路徑。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落中小學以布農族儀式慶祝新校舍落成，眾人將荷葉覆蓋在烹飪的食物上方。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落中小學以布農族儀式慶祝新校舍落成，高市教育局長吳立森（左一）跟其他來賓一起將鍋子放上新完成的石灶。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落中小學今天慶祝新校舍落成，布農族耆老帶領來賓為木柴點火祈福。記者徐白櫻／攝影 巴楠花部落中小學以布農族儀式慶祝新校舍落成，布農族耆老贈送木柴給來賓。記者徐白櫻／攝影 高雄市立巴楠花部落中小學今天慶祝新校舍落成，新校舍融合布農族三大文化古道，將成為高中部教室。記者徐白櫻／攝影

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