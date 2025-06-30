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台南龍崗國小附幼用結婚儀式辦畢典 「不捨嫁女」滿滿儀式感

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，老師為學生別上禮花。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，老師為學生別上禮花。圖／龍崗國小提供

國內少子化嚴重，加上準公幼大增，幼兒園競爭激烈，有設附幼的國小為了穩住小一新生人數更是不敢掉以輕心，畢業典禮花盡心思，童趣中要讓家長滿意也讓孩子歡喜。台南市南區龍崗國小附幼的畢業典禮，就以嫁女兒的方式來策畫，辦得家長好感動，來賓也稱許。4名畢業生都將直升同校國小部，也讓家長更放心。

龍崗國小附設幼兒園今年4位畢業生剛好都是女生，學校昨天辦了一場別開生面的畢業典禮，幼兒園老師結合園內課程，師生共同策劃，以嫁女兒的方式，為畢業生辦理「畢業婚禮」。畢業典禮一開始是拜別儀式，穿著白色婚紗的畢業生，宛如新娘子緩緩進場，圍著老師訴說感謝的話；2位幼兒園老師以主婚人的心情，給予新娘祝福和期許，再為她們戴上禮花及孩子自製的戒指。

步出幼兒園之前，新娘要先丟掉扇子，象徵出嫁後，要把自己不好的脾氣也丟掉；隨後畢業生由禮車護送，前往位於國小部的典禮會場。媒婆拿出米苔接送新娘，畢業生家人牽著新娘子走向紅毯，還要摸摸小花童準備的蘋果，象徵往後的學習階段平平安安。

步入會場，幼兒園老師將新娘子牽到校長面前，親手交給校長，象徵孩子從幼兒園畢業了，即將進入國小就讀。老師心中雖然很不捨，但還是要放手，祝福畢業生迎向另一個學習旅程。

校長李啓榮說，典禮會場布置，完全仿造婚禮模式，有婚紗畢業紀念冊，有畢業生新娘的成長照片，有氣球柱和緞帶點綴，有婚禮打卡牆，都是幼兒園老師精心準備，連畢業婚禮的邀請卡都充滿童趣。

典禮上除頒發畢業證書和各個獎項，還有師長熬夜製作的畢業影片，記錄孩子們幼兒園三年來的點點滴滴。在新娘奉茶儀式中，畢業生家長念出預先寫好的祝福，最是奔淚。最後，在畢業歌「蒲公英」大合唱聲中，新娘分送喜糖給在校生和賓客，畢業婚禮圓滿結束。

幼兒園主任許慶妍說，每年都為了畢業典禮絞盡腦汁，今年以婚禮意象辦理，希望能帶給孩子們滿滿的回憶。畢業生陳年丰說，謝謝老師為她們舉辦這麼特別的畢業典禮，好很開心。林姓家長表示，老師們真是太用心了，畢業婚禮每個細節都注意到了，滿滿的儀式感。

校長李啓榮表示，今年幼兒園4名畢業生全部直升國小部就讀，會努力做好幼小銜接，呵護照顧這些「女兒」，請家長們放心。

台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，畢業生上車前丟掉扇子，象徵出嫁後，要把自己不好的脾氣也丟掉。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，畢業生上車前丟掉扇子，象徵出嫁後，要把自己不好的脾氣也丟掉。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，穿婚紗的畢業生進行拜別儀式。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，穿婚紗的畢業生進行拜別儀式。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，小禮車來迎親。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，小禮車來迎親。圖／龍崗國小提供
穿婚紗的畢業生抵達會場後，媒婆拿出米苔接送新娘。圖／龍崗國小提供
穿婚紗的畢業生抵達會場後，媒婆拿出米苔接送新娘。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園的畢業典禮很特別，學校用結婚儀式來辦，畢業生穿婚紗參加。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園的畢業典禮很特別，學校用結婚儀式來辦，畢業生穿婚紗參加。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，4名小女生出嫁升上國小。圖／龍崗國小提供
台南市南區龍崗國小附設幼兒園用結婚儀式來辦畢業典禮，4名小女生出嫁升上國小。圖／龍崗國小提供

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