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廣角鏡／校園首座原民龜甲屋

聯合報／ 記者劉星君
校園首座原民龜甲屋 透過教育部營造原住民族文化學習場域計畫，屏東春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋，學生在此族語會話、傳唱傳統歌謠，另，三地門鄉青葉國小以石板屋開始重現部落家屋，今年預計鋪設石板步道、新建魯凱族休息站等，學生沉浸式學習扎根原住民族文化。圖／劉星君翻攝
校園首座原民龜甲屋 透過教育部營造原住民族文化學習場域計畫，屏東春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋，學生在此族語會話、傳唱傳統歌謠，另，三地門鄉青葉國小以石板屋開始重現部落家屋，今年預計鋪設石板步道、新建魯凱族休息站等，學生沉浸式學習扎根原住民族文化。圖／劉星君翻攝

透過教育部營造原住民族文化學習場域計畫，屏東春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋，學生在此族語會話、傳唱傳統歌謠，另，三地門鄉青葉國小以石板屋開始重現部落家屋，今年預計鋪設石板步道、新建魯凱族休息站等，學生沉浸式學習扎根原住民族文化。

魯凱族 排灣族 屏東 原住民

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