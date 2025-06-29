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古華、青葉國小重現部落傳統家屋 沉浸式學習扎根原住民族文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣春日鄉古華國小在傳統家屋展開民族課程。記者劉星君／翻攝
屏東縣春日鄉古華國小在傳統家屋展開民族課程。記者劉星君／翻攝

屏東縣政府協助原住民重點學校申請教育部「營造原住民族文化學習場域計畫」，春日鄉古華國小建造全台校園內首座南排灣族傳統建築龜甲屋、三地門鄉青葉國小由點形成面打造民族實驗教育基地，兩者將課程結合文化學習場域，讓學生沉浸式學習，扎根原住民族文化。

屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落古華國小，用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡茅草香氣，今年5月啟用後，學生在此族語會話、傳唱傳統歌謠，沒有時鐘沉浸式教學環境，讓師生忘記下課時間。

古華國小校長郭鴻明說，古華社區源自於率芒溪、草山溪、枋山溪源頭區域的古老部落，他曾跟著部落青年花兩天到舊部落尋根，看見祖先居住的遺址與地基保留完整，有使命要把傳統家屋搬下山，「要讓孩子比在市區讀書的孩子，更知道自己的文化、知道我是誰」。

郭鴻明說，他在與師生、社區、部落耆老討論後，在校園內建置傳統家屋、編寫教案，即使孩子國、高中到外縣市就讀，也能帶著祖先的知識跟智慧成長。

古華國小帶著學生參與排灣族傳統家屋從無到有的建屋過程，課程融入家屋文化、立柱工法，學生們覺得家屋就像第二個家，學到的不只是蓋房子，更學會尊重與珍惜文化，對自己的身分認同更有自信。

三地門鄉青葉國小石板屋燒起柴火，燃起煙重現部落家屋，該校以石板屋為中心，陸續完成冶鐵屋、織布屋、穀倉、芋頭窯、呼喊臺，今年再次申請經費預計鋪設石板步道、新建魯凱族休息站等，配合學校12主題實驗課程復刻族人在部落的生活、族語、歌謠，讓孩子們在實境空間沉浸學習。

青葉國小主任羅曉婷表示，青葉國小2020年申辦原住民族實驗教育，青葉村是三地門鄉唯一的魯凱族部落，日治時期從霧台少數部落搬遷而來，遷居下山80多年，年輕一輩缺少舊部落生活經驗，校園內原有一間板屋，經修復，考量石板屋通常有附屬建築或空間，學校教師回到霧台鄉田調後在校園打造男人工作「冶緞屋」，與女人工作的「織布屋」，由點到面完整文化學習場域，是校園中少見的部落家屋型態，讓孩子們發現祖先的生活智慧，從文化中提取知識與價值，傳承魯凱文化，成為真正的青葉魯凱族人。

教育處指出，「原住民族文化學習場域」不僅是空間營造，更是文化教學實踐平台。屏東縣原住民族教育資源中心每年辦理族語專職教師研習、教材編撰與文化教案設計，建構涵蓋師資、課程、場域三面向教育支援體系。

屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落古華國小，用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡茅草香氣。記者劉星君／翻攝
屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落古華國小，用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡茅草香氣。記者劉星君／翻攝
屏東縣三地門鄉青葉國小將課程與文化場域結合。圖／青葉國小提供
屏東縣三地門鄉青葉國小將課程與文化場域結合。圖／青葉國小提供
屏東縣三地門鄉青葉國小以石板屋為中心打造傳統建築群。圖／青葉國小提供
屏東縣三地門鄉青葉國小以石板屋為中心打造傳統建築群。圖／青葉國小提供
屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落古華國小，用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡茅草香氣。記者劉星君／翻攝
屋頂形似烏龜背殼的龜甲屋坐落古華國小，用石頭、木頭、竹子、茅草等材料建構，屋內散發淡淡茅草香氣。記者劉星君／翻攝

校園 屏東縣政府 原住民族

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