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研究指分發放榜前壓力大 專家籲師長加強傳遞2觀念

中央社／ 台北29日電

國中會考分發結果7月初揭曉，最新研究證實，學生等待成績所承受壓力比發現考試不及格後壓力更大。專家呼籲師長加強傳遞考試結果非就此定終身、鼓勵學生培養紓壓方式等2項觀念。

這項研究是澳洲墨爾本大學進行，成果於去年12月刊登在期刊「情緒」（Emotion）上，研究對象為101名比利時大學心理學系學生，他們正在等待成績然後考慮是否可繼續攻讀學位。追蹤得知成績前2天半、成績公布後6天半的情緒變化，透過手機每天發送問卷，受試者使用量表紀錄情緒強度。

結果發現，等待成績公布的期間，學生的焦慮指數明顯高於成績公布後，即使成績不如預期，當下情緒反應反而較為平穩。國立成功大學教育研究所教授董旭英近日透過新聞稿分析這項研究說，面對會考、大學入學指定科目考試等關鍵性考試，考生等待結果期間焦慮感確實會升高。

董旭英提醒教師向學生加強傳遞2個重要觀念，考試結果並非就此決定終身，未來仍有能力和機會扭轉局勢、鼓勵學生培養適宜的紓壓方式，練習正向思考等。正向思考並非忽視負面情況，需全面理解事件正反面及影響，進而從積極角度思考下一步行動。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，透過3步驟接納情緒，第1步是「覺察與辨識感受」，釐清情緒是有明確原因還是沒來由；第2步為「充分體會感受的存在」，就算是負面情緒也不要壓抑逃避；第3步則是「不要批判情緒」，理解此刻感受是正常合理，避免將情緒擴大解讀。

葉雅馨呼籲，家長不宜將過多期待與成績結果綁在一起，如「考上就帶你去哪裡玩」、「成績好就買你想要的東西」，無形中可能放大考生對結果的焦慮感，增加情緒波動。最重要的是如常陪伴，留意孩子情緒狀態，適時引導他們轉移注意力，如一起運動、逛街、吃美食等。

會考 情緒 壓力

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