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學生邊跑邊哭變全中運鉛球冠軍 教練強湄芬成典範

中央社／ 台北29日電

台中市大里高中教練強湄芬是學生口中的「強媽」，她透過陪伴和鼓勵，幫助原本跑操場邊跑邊哭、丟鉛球會害怕閃避的學生，成為全中運鉛球冠軍，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，台中市大里高中教練強湄芬從國中時就進入田徑隊，早年的田徑訓練講究團體紀律，選手一起受訓、用餐、參加晚自習，對那時的強湄芬來說，日復一日刻苦的訓練，就是為了有朝一日能站上領獎台。

後來進入學校擔任教練，強湄芬不分晴雨陪著學生訓練，但在教學現場遇到新舊世代觀念差異的挑戰，例如早期強湄芬要求男生一律理平頭，現在的孩子則認為，態度認真與場上展現戰鬥力，跟頭髮並沒有絕對關係

經過思考，強湄芬意識到，教練說一是一、講究服從的年代已經不再，新世代的孩子有自己的想法，必須花更多時間溝通；現在強湄芬變成學生們口中的「強媽」，成為學生在訓練、生活及求學時堅強的後盾，在她細心指導下，學生締造出許多驚人紀錄。

強湄芬回憶，之前在小校任教，學校跑道僅40公尺，就地訓練環境受限，她想方設法讓孩子從校門口向校內跑，助跑到定點再丟出壘球，訓練孩子跳高跟壘球，一路練到全國第2。

還有一名體重100多公斤的男學生報名田徑隊，接連幾天跑操場邊跑邊哭，強湄芬發現學生因體重關係跑不快、跳不遠，建議他改擲鉛球，並要求每次擲球大聲吶喊，隊友們在旁邊為他加油打氣，並透過參賽磨練鬥志跟自信，讓他從丟鉛球會害怕、閃避，一路成長為鉛球項目的全中運冠軍。

關係 教練 台中市

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