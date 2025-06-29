校園新鮮事／雲林縣沿海興華國小 學童孵育鍬形蟲
雲林縣麥寮鄉興華國小位於沿海地區，許多學生只在課本上見過山區昆蟲，校方為此，2年前開設昆蟲生態社團課程，設置恆溫冰箱，模擬山區氣溫自行孵化各種鍬形蟲，進一步培養小朋友觀察大自然生態的能力。
興華國小昆蟲生態社團課程由老師蔡宗達指導，現有10名社員，學生在校內實地調查，不同季節會出現哪些昆蟲，目前調查的是台灣熊蟬（知了）。
蔡宗達說，現代孩子大量接觸3C科技產品，接觸大自然的機會減少，很多學生都只見過課本上的昆蟲，不曾看過真實的，加上興華國小位於沿海，更不容易見山區昆蟲。
學校為讓學生認識昆蟲的一生，採購恆溫冰箱，自行孵育鍬形蟲。蔡宗達說，恆溫冰箱模擬山上氣溫，透過飼養箱從鍬形蟲卵開始孵育，一直到幼蟲、蛹、成蟲階段，孩子從中培養觀察力，目前學校飼養的昆蟲有高砂鋸鍬形蟲、刀鍬形蟲、獨角仙，另有國外品種的彩虹鍬形蟲、巴拉望扁鍬形蟲等。
學生除體驗飼養鍬形蟲，蔡宗達也培育他們的解說能力，下課之餘也在校內舉辦昆蟲快閃活動，社員們也會學習布置昆蟲的家、製作標本，觀察大自然生態外，進而學習保護環境。
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