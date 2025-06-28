高中生肢體衝突家長暫不提告 高雄教育局：將啟動輔導會議
高雄市某高中日前爆發嚴重學生肢體衝突事件，4名學生在教室打成一團，目前家長暫不提告，校方介入調和中。教育局今天表示，將於7月2日啟動召開支持輔導會議，會同校方通盤檢視整起事件處理進度及資源需求，結合學生輔導與諮商系統提供進一步協助。
衝突事件發生後，為協助班級氛圍穩定，校方24日起啟動班級團體輔導機制，並建立師生支持系統，協助學生穩定期末情緒與學習狀態，影片中主要受害學生目前仍持續復原中，原訂邀請家長到校討論後續處理事宜，亦已尊重家長意願暫緩辦理。
另，校方於25日依校園霸凌防制準則召開審查小組會議，決議成立全由外聘專家組成的處理小組，後續將依學生與家長意願啟動「調查」或「調和」程序。
教育局表示，已排定於7月2日召開支持輔導會議，將會同校方通盤檢視整體事件處理進度及資源需求，並結合學生輔導與諮商系統，持續協助學生穩定學習、安心就學，使學生能在安全且關懷的環境中逐漸復原。
教育局說，事件發生後，學校第一時間即由導師、教官及行政團隊介入處理，並持續每日關懷4位涉入學生身心狀況，適時提供必要的支持與協助。由於事件發生時適逢期末定期評量期間，校方亦依據學生實際情況，彈性調整應考的安排，保障學習與受教權益。
教育局也規劃新學年度校長會議、學務主任會議知能研習，持續強化教育現場對於校園安全維護及學輔處理知能；另就校園安全人力需求，教育局已進行資源盤點並規劃員額補實，亦透過跨局處聯繫會議攜手建構友善安全的校園網絡。
針對事件相關影片於網路或社群平台流傳情形，教育局呼籲，影像內容涉及學生面容與行為紀錄，依法屬個人資料及兒少個資，未經當事人或家長同意不得擅自散布。
倘有違反兒童及少年福利與權益保障法或個人資料保護法情事者，恐涉及法律責任，籲社會大眾停止轉傳影片，共同守護學生身心健康，避免造成兒少二次傷害。
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