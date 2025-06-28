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苗縣公立中小學校長遴選結果出爐 31名校長8月交接

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長有8人退休或出缺，縣內校長遴選結果已出爐，共遴選連任、續任及新任校長31人， 8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦校長布達交接典禮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長有8人退休或出缺，縣內校長遴選結果已出爐，共遴選連任、續任及新任校長31人， 8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦校長布達交接典禮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣114學年度縣立高中及國中小校長有8人退休或出缺，縣府6月開始辦理縣內校長遴選，結果已出爐，共遴選連任、續任及新任校長31人， 8月1日將在苗栗市啟文國小舉辦校長布達交接典禮。

下學年校長連任與新任共31人，男性20人，女性11人，連任、續任與新任校長名單如下。

校長連任、續任8人分別是三義高中李萬源、明仁國中湯慧敏、造橋國中林孟君、大西國中洪毓澤、城中國小徐永鑫、烏眉國小王克誠、坪頂國小游惠茹、海口國小涂秋英。

新任校長23人分別是頭屋國中林煜騰、通霄國中彭永青、南河國小趙文德、西湖國小彭慧婷、啟明國小吳明志、新埔國小謝孫良、永興國小黃秀英、文峰國小徐臻輝、南庄國小楊家銘、后庄國小饒世妙、斗煥國小林緯志、六合國小劉敏珍、大埔國小盧盈智、五湖國小吳素玲、獅潭國小林國正、圳頭國小王慶華、頭份國中徐仁斌、獅潭國中王志慧、南和國中陳建志、豐林國小謝政達、南埔國小涂裕彩、大南國小吳金峰、汶水國小陳若蘭。

8名即將退休或已離職的校長國中有3人、國小5人，分別是頭份國中鍾萬煋、頭屋國中吳忠道、通霄國中羅士侃；南庄國小日智衡、斗煥國小許碧雲、豐林國小曾慶寧、南河國小黃善華、文峰國小徐淑惠。此外，西湖鄉僑文國小將裁併校（廢校），校園將出租給民間的教育基金會。因此今年退休離職校長8人，只有7人異動或新任。

縣長鍾東錦表示，感謝校長遴選委員這些日子的辛勞，在遴選過程中展現出高度專業，為苗栗縣學校尋覓最適任的校長，希望連任及新任校長持續在教育現場投注心力，帶領教師與學校行政團隊營造更優質學習環境，他將持續全力支持教育發展與學校攜手合作，培育更多優秀校長，讓苗栗的學生在優質環境中茁壯成長。

苗栗縣西湖鄉僑文國小師生過去合力完成校門前的階梯彩繪，但因學生數少，下學年將裁併。聯合報資料照
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西湖鄉僑文國小114學年將併入西湖國小，現有校園將出租給民間的教育基金會。聯合報資料照
西湖鄉僑文國小114學年將併入西湖國小，現有校園將出租給民間的教育基金會。聯合報資料照
苗栗縣西湖鄉僑文國小師生過去合力完成校門前的階梯彩繪，但因學生數少，下學年將裁併。聯合報資料照
苗栗縣西湖鄉僑文國小師生過去合力完成校門前的階梯彩繪，但因學生數少，下學年將裁併。聯合報資料照

頭份 離職 校長遴選

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