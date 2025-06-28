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馬祖首座校園停車共構動土 中正國中小教學大樓重建

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘表示，新大樓完工後，不僅提升學習環境，也讓社區生活更便利宜居。圖／連江縣政府提供
連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘表示，新大樓完工後，不僅提升學習環境，也讓社區生活更便利宜居。圖／連江縣政府提供

工程總經費高達4億的連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行隆重的開工動土典禮，該工程為馬祖地區首座教學與公共停車空間共構之多功能建物，未來將有效改善校園學習環境，並紓解馬祖停車問題，象徵馬祖教育與社區建設邁入嶄新里程碑。

動土典禮由連江縣長王忠銘主持，包括縣議會議長張永江、馬祖防衛指揮部指揮官劉慎謨中將、政戰主任張景泰少將、南竿鄉長林志東等貴賓齊聚一堂，共同見證這一重要里程碑。

王忠銘表示，這項工程是馬祖地區首座教學與公共停車空間共構的多功能建物，代表著地方教育發展與社區便利生活的雙重升級。他強調，這不只是蓋一棟大樓，更是一份對未來世代的承諾與投資。而工程總經費新臺幣4.04億元，當中交通部公路局與教育部國教署分別補助2.18億元及1.86億元，顯見中央對離島教育與交通建設的高度重視。

新建大樓將設有地上五層教學空間，提供中正國中小更現代、舒適的學習環境；地下一層則規劃75格公共停車位，紓解馬祖村一帶長年停車難題。王忠銘指出，工程歷經6次發包及鄰地整合協調，終於在今年2月順利決標，並正式進入施工階段，預計117年12月竣工啟用。

縣府表示，工程期間雖將對交通與校園動線造成影響，但已預先規劃施工圍籬與通行管控，並呼籲社區居民與師生多所體諒，共同守護施工安全與品質。動土典禮當天，學校師生、社區代表與施工團隊均到場共襄盛舉，場面熱烈。

據了解，此案融入「綠建築」與「智慧校園」理念，規劃雨水再利用系統、透水鋪面、無障礙設施及景觀步道等設計，打造兼顧功能與永續的現代校園空間。

王忠銘期盼，新大樓完工後，不僅提升學習環境，也讓社區生活更便利宜居，他說，「這是我們為馬祖下一個十年打下的堅實基礎。」

縣府強調，未來將持續推動類似整合型建設計畫，落實教育前瞻與社區便利雙軸並進，讓馬祖在穩健發展中邁向更美好的未來。

連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘、議長張永江率與會貴賓一起主持動土。圖／連江縣政府提供
連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘、議長張永江率與會貴賓一起主持動土。圖／連江縣政府提供
連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘、議長張永江率與會貴賓一起上香祈福。圖／連江縣政府提供
連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行動土典禮，縣長王忠銘、議長張永江率與會貴賓一起上香祈福。圖／連江縣政府提供
工程總經費高達4億的連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行隆重的開工動土典禮，預計將於117年12月竣工啟用，圖為示意圖。圖／連江縣政府提供
工程總經費高達4億的連江縣中正國民中小學國中部綜合教學大樓拆除重建暨公共地下停車場統包工程，今日舉行隆重的開工動土典禮，預計將於117年12月竣工啟用，圖為示意圖。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 校園

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