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苗栗獲縣長獎學生今受獎 鍾東錦勉勵學生做好自我管理

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱、做好自我管理。圖／取自縣府直播畫面
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱、做好自我管理。圖／取自縣府直播畫面

苗栗縣113學年度獲縣長獎畢業生頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習熱忱，要注意自身健康和安全，並培養幽默感，即使遭受挫折，也能坦然面對挑戰，朝人生目標勇往直前。

今年縣長獎頒獎典禮分2場次，鍾東錦與所有獲獎學生合影留念；第1場有110所國小486名畢業生獲獎，第2場次國中、高中職及大專48校共有355人獲獎，在各校校長陪同下，共同接受縣長頒獎與合影。上午吸引大批家長前來，為子女成長學習的歷程記錄下榮耀的一刻；一些原住民地區國小畢業生並穿著族服上台，感受光榮時刻。

鍾東錦勉勵國小畢業生，強調獲獎者都是學校學習最優異的學生，已站在最佳起跑點上，但升上國中，會遇上來自其他各國小更多的成績優異同學，人生不可能一直順遂，成績排名其實並不重要，不論何時何地都保有進取的心才是最重要的，希望大家升學後要維持學習熱忱、閱讀習慣，培養幽默感並做好自我管理，他對苗栗的教育發展深具信心，也感謝家長將孩子留在家鄉就近升學，今年國中會考成績最佳的頂尖人數超越新竹縣市，顯示留在苗栗升學一樣會有佳績。

針對國中以上的獲獎畢業生，鍾東錦提出4項自我管理，除閱讀及學習，也要選擇一項適合運動維持健康，時間管理非常重要，現今網路世界太遼闊，迷人的東西也多，但大家不應沈溺其中或交友，浪費寶貴學習時間，他發現許多學生連過馬路都低頭看手機或戴耳機聽音樂，非常危險。

除了健康、時間、安全管理，大家都要保有熱情，培養幽默感，打造良好人際關係，參選縣長時他到聯合大學接受學生尖銳提問，他都以幽默的話語侃侃而談，這場與學生面對面的座談，對他的選舉加分很大，他不喜歡記仇，因為心裡討厭一個人，自己也會很痛苦，所以他努力不去討厭任何人，一個人要讓他厭惡並不容易，除非對方行為太離譜，培養幽默感可化解很多問題，對人生發展助益良多。

苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱、做好自我管理。圖／取自縣府直播畫面
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱、做好自我管理。圖／取自縣府直播畫面
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣113學年度畢業生獲縣長獎的頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校畢業生共841人獲獎，縣長鍾東錦勉勵學生不要忘記學習的熱忱、做好自我管理。圖／取自縣府直播畫面
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鍾東錦 升學 人生

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