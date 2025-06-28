台東武陵國小建校百年今校慶 榮耀傳承家屋落成揭幕
台東縣「武陵Buklavu民族文化小學」今舉行百周年校慶，活動以「百年榮耀 傳承創新」為主題，融合布農傳統文化與當代教育精神，設計一系列精彩而富含意義的慶典流程，邀請各界一同見證學校的教育成就。縣長饒慶鈴表示，武陵國小不只是一所學校，更是族群的根、文化的火種。
校慶活動由傳統祈福迎賓儀式揭開序幕，象徵族人向祖靈祈願學校薪火不滅、族語傳承不斷，隨後家屋落成揭幕，重現布農族傳統家屋精神，象徵學校如同第2個家，是文化與知識交織的搖籃。也特別安排表揚傑出校友，表彰在各領域發光發熱，傳承榜樣力量。
隨後舉行生日禮讚及百年風華典禮，由全校師生共同朗頌校慶專文，並展演百年來的歷史變遷與文化足跡，讓來賓深刻感受學校的成長與蛻變。議員古志成說，學校不僅傳授知識，更培養孩子成為認同自我、尊重多元的世界公民。
退休校長胡成安回憶任內點滴表示，在武陵國小這裡，老師不只教書，更傳遞一種對土地、對語言、對祖先的敬意。看到學校越來越茁壯，內心無比感動與驕傲。現任校長胡琢偉則堅定指出，未來將持續深化布農文化融入課程，讓每個孩子都能在文化自信中學習，在世界舞台發光。
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