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「每位學生都是主角」 大業實中春夏學季慶典Open實驗班級箱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供

嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。慶典以多元形成過程評量取代總結性評量，運用素養導向與真實生活鏈結評量方式，不以單一學科成績標籤學生，而是看見每位孩子學習歷程與獨特優勢。

學習慶典強調「每位學生都是主角」，引導孩子展現跨域學習遷移能力，營造成功學習經驗。各班級以多樣風貌開箱學習歷程：有結合科技與藝術的STEAM靜態作品展、班級樂團現場音樂演出、學生親自策劃與發表專題研究，充分體現學生中心、教師「以導為教」實驗教育精神，「箱箱精彩」。

大業實中教師團隊打破班級與年級界線，全校學生參與「國際大富翁」活動，結合國際教育、文化理解、英文溝通與策略合作，展現「越在地、越國際」的教育願景，培養學生國際素養。

7年級李晴睿、曾惟澤在班級實驗箱分享班級社企課程，從種香草植物、手作香包、縫製香包一手包辦，遇大雨過多水量新栽植，引發同學利用STEAM課程，製作自動澆水器，以科學方式，照顧香草，導師郭于菁引導孩子，義賣香包，所得捐流浪貓狗協會；學生江秉仁、蕭予晴分享AI人臉辨識駕訓班，將交通安全規則融入AI系統，落實人本交通。

大業實中校長陳明君說，「Open實驗班級箱-樂享」慶典，不只是成果展示，更是家長參與課室、了解孩子學習歷程重要契機。學校將持續推動素養導向、家長參與實驗課程，尊重個別差異、發掘學生優勢，讓每位孩子都能找到自己舞台，培養未來挑戰所需核心素養。

嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供
嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程。圖／大業實中提供

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