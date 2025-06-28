快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

聽新聞
0:00 / 0:00

「市長陪你拍」黃偉哲與3517位畢業生創意合照 背後有超勵志故事

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供

台南市首創已進入第四屆的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，總計有來自291所國中、小3517位畢業生領獎，市長黃偉哲使出渾身解數一一與獲獎同學拍出榮耀時刻，不論要換裝還是擺出各種姿勢都有求必應，為大家留下難忘的畢業回憶。

黃偉哲也在社交平台Threads上分享一些有趣橋段，如第四場有同學拿出跆拳道木板向市長「下戰帖」，雖然現場沒有成功踢破，但黃偉哲事後將木板帶回練習，並上傳挑戰成功的影片，引起網友熱烈回應。

為了難得「與市長創意合照」的機會，也成了激勵學生努力的動機，就有家長在社群分享，家中小學生原本是「英文苦手」，為了獲得拍照機會，努力學習並勇敢提出申請，最終獲得小學生涯的開心句點，勵志故事不但獲得1.3萬網友按讚，也引來黃偉哲回應，「疼痛的膝蓋也感覺沒那麼痛了！」

黃偉哲表示，每年「市長陪你拍」的畢業環節都備受期待，同學們經過6年或3年的勤奮努力，才拿到屬於自己的市長獎殊榮，因此希望能用創意合照的方式獻上誠摯的畢業祝福，也希望眾學子們在未來成長的道路上，不論遭遇何種困難與挑戰，都能勇往直前、鵬程萬里。

教育局表示，今年「市長陪你拍」分6場次舉行，學生們個個文韜武略，連連上演後空翻、一字馬、下腰等特技，也有學生穿著家族傳統服飾，或攜帶扯鈴、跳繩、樂器等道具表現才藝，或擺出精心設計的創意姿勢展現個人魅力。

更有學生化身迷弟迷妹與市長自拍、要簽名、甚至與市長來個「愛的抱抱」或「親親」，以及讓市長背、公主抱、學兔子跳的需求，黃偉哲都盡力滿足，可謂誠意十足。不過也有學生錯估市長體重，背市長時一不小心讓他跌個四腳朝天，嚇出隨扈一身冷汗，也讓黃偉哲許下承諾，明年將減重要讓學生都能背得動。

台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲卯足全力配合，完成今年「市長陪你拍」市長獎頒獎活動， 與全市291所國中、小3517位畢業生拍出難忘的畢業回憶。圖／台南市政府提供

黃偉哲 小學生

延伸閱讀

歐洲經貿處長首訪台南 黃偉哲盼深化高科技與農業交流

「市長陪你拍」黃偉哲陪兔子跳、扮「路易吉」 科學麵也入鏡

台南安平至澎湖馬公7月起航 試營運優惠票價曝光

台南捷運要動工 處長卻被「挖角」…交通局：盼延攬五都捷運人才

相關新聞

「市長陪你拍」黃偉哲與3517位畢業生創意合照 背後有超勵志故事

台南市首創已進入第四屆的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，總計有來自291所國中、小3517位畢業生領獎，市長黃偉哲使出渾身...

苗栗獲縣長獎學生今受獎 鍾東錦勉勵學生做好自我管理

苗栗縣113學年度獲縣長獎畢業生頒獎典禮上午在新港國中小舉行，全縣從國小到大專院校共158校共841人獲獎，縣長鍾東錦勉...

台東武陵國小建校百年今校慶 榮耀傳承家屋落成揭幕

台東縣「武陵Buklavu民族文化小學」今舉行百周年校慶，活動以「百年榮耀 傳承創新」為主題，融合布農傳統文化與當代教育...

「每位學生都是主角」 大業實中春夏學季慶典Open實驗班級箱

嘉義市大業實中春夏學季舉辦「學習慶典」，以「Open實驗班級箱-樂享」為主題，邀家長與社區走進教室，見證師生學習合作歷程...

彰化偏鄉小校融合教育顯著 未來對外開放民眾共賞才藝

彰化縣原斗國中小今舉辦第二學期「閃耀之星．多元才藝」成果分享，國小部和原斗附設幼兒園約百名小朋友自信滿滿表演14個節目，...

學生不必擠一起搶看教材 雲林獲捐實物投影機補足智慧教育缺口

雲林縣國中小學都已全面使用智慧黑板，但在自然、科技及美術相關課程仍需實物投影機輔助教學，至今仍有多校礙於經費問題，尚無配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。