「市長陪你拍」黃偉哲與3517位畢業生創意合照 背後有超勵志故事
台南市首創已進入第四屆的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，總計有來自291所國中、小3517位畢業生領獎，市長黃偉哲使出渾身解數一一與獲獎同學拍出榮耀時刻，不論要換裝還是擺出各種姿勢都有求必應，為大家留下難忘的畢業回憶。
黃偉哲也在社交平台Threads上分享一些有趣橋段，如第四場有同學拿出跆拳道木板向市長「下戰帖」，雖然現場沒有成功踢破，但黃偉哲事後將木板帶回練習，並上傳挑戰成功的影片，引起網友熱烈回應。
為了難得「與市長創意合照」的機會，也成了激勵學生努力的動機，就有家長在社群分享，家中小學生原本是「英文苦手」，為了獲得拍照機會，努力學習並勇敢提出申請，最終獲得小學生涯的開心句點，勵志故事不但獲得1.3萬網友按讚，也引來黃偉哲回應，「疼痛的膝蓋也感覺沒那麼痛了！」
黃偉哲表示，每年「市長陪你拍」的畢業環節都備受期待，同學們經過6年或3年的勤奮努力，才拿到屬於自己的市長獎殊榮，因此希望能用創意合照的方式獻上誠摯的畢業祝福，也希望眾學子們在未來成長的道路上，不論遭遇何種困難與挑戰，都能勇往直前、鵬程萬里。
教育局表示，今年「市長陪你拍」分6場次舉行，學生們個個文韜武略，連連上演後空翻、一字馬、下腰等特技，也有學生穿著家族傳統服飾，或攜帶扯鈴、跳繩、樂器等道具表現才藝，或擺出精心設計的創意姿勢展現個人魅力。
更有學生化身迷弟迷妹與市長自拍、要簽名、甚至與市長來個「愛的抱抱」或「親親」，以及讓市長背、公主抱、學兔子跳的需求，黃偉哲都盡力滿足，可謂誠意十足。不過也有學生錯估市長體重，背市長時一不小心讓他跌個四腳朝天，嚇出隨扈一身冷汗，也讓黃偉哲許下承諾，明年將減重要讓學生都能背得動。
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