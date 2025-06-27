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彰化偏鄉小校融合教育顯著 未來對外開放民眾共賞才藝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣原斗國中小的國小部和幼兒園今發表才藝學習成果，表演可圈可點。圖／潘姓教師提供
彰化縣原斗國中小的國小部和幼兒園今發表才藝學習成果，表演可圈可點。圖／潘姓教師提供

彰化縣原斗國中小今舉辦第二學期「閃耀之星．多元才藝」成果分享，國小部和原斗附設幼兒園約百名小朋友自信滿滿表演14個節目，師長都報以熱烈掌聲，校方決定新學年起改為一學年發布一次成果，開放社區民眾觀賞以擴大參與面。

二林鎮原斗國中小的國小部、附幼每學期期末發表才藝學習成果，今節目包括一到五年級學童的獻唱中英文歌曲、音樂律動、跳舞、吹直笛、演奏爵士鼓和彈鋼琴，彈鋼琴從獨奏到四手聯彈，附幼由本學年結業的兒童跳「畢業快樂」，活潑可愛贏得最多掌聲。

表演的學童中有兩名特殊生，聽語障生及情緒障礙生經過融合教育，今放開熟悉和依賴的老師，和團體唱唱跳跳；校長吳玉聆表示，一般生的團隊默契尚且需要一再練習才能培養，要特殊生融入團隊完成表演一事更需師生互助才能完成，真的很不容易。

吳玉聆說，辦理成果分享會是為了讓偏鄉孩子有追求藝術學習的動力，他們有的是校內社團學習，有的在校外才藝班上課，經由今成果展演讓家長和阿公、阿嬤看見他們的亮眼，這是難得機會，因此一般生、特殊生或幼兒園孩子都積極參與。

原斗國中小決定，原本每學期一次的期末才藝展演改為每學年第二學期舉辦，國中生也參加，開放學區家長和社區民眾觀賞，期待從附幼到國中部合計160多名學生的努力能得到肯定。

鋼琴 才藝 團隊

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