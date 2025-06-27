學生不必擠一起搶看教材 雲林獲捐實物投影機補足智慧教育缺口
雲林縣國中小學都已全面使用智慧黑板，但在自然、科技及美術相關課程仍需實物投影機輔助教學，至今仍有多校礙於經費問題，尚無配置，秀育企業今捐贈雲林縣493台實物投影機，將有95校受惠，可望提升學習成效。
秀育企業董事長梁徽彬今在縣議員賴淑娞、縣府教育處長邱孝文、雲林國小校長關勝周、鎮西國小校長陳嘉銘見證下，在雲林國小捐贈493台實物投影機，由縣長張麗善代表受贈。
梁徽彬表示，他很感謝有機會拋磚引玉，透過實物投影機，老師在課堂指導時，可以讓學生清楚在智慧黑板看到教材投影呈現，不用像過去幾個學生擠在一起，只為看清楚老師手中的教材，希望藉此讓教育可以與智慧科技結合，培育更多人才。
張麗善表示，雲林縣去年已完成班班有水洗智慧黑板、生生有平板，先前在疫情期間有採購實物投影機，提升教學效果，但仍有學校尚未配置，秀育企業捐贈493部實物投影機，可補足智慧教育缺口，實物投影機可與智慧黑板連接，達到實體沉浸式教學效果，對自然、科技及美術等領域教學非常實用，提升學生學習興趣與效果。
雲林國小今透過美術課示範實物投影機輔助教學，老師手中的作品零件、黏土，透過投影機即時分享到智慧黑板，學生都能一目了然，邱孝文表示，493台實物投影機將配備在自然、科技及美術等專科教室，強化學生在科學、科技、工程與數學及藝術領域的學習成效，將有95校受惠。
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