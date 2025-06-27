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100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 6月28日起萌翻華山

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS巡迴特展台北站》6月28日起於華山可愛展開。記者董俞佳／攝影
《100%哆啦 A 夢&FRIENDS巡迴特展台北站》6月28日起於華山可愛展開。記者董俞佳／攝影

由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日於台北華山東2館四連棟盛大開展。藤子•F•不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子今天也現身特展現場，期待民眾一起回憶經典，感受哆啦A夢的魅力。

此次展覽將藤子•F．不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前。展覽佔地近干坪，完整呈現超豐富多元的展品內容，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及超過百座哆啦A 夢立體雕塑全員到齊，可愛指數 100%。

「漫畫單行本展區」挑選出5幕經典漫畫場景，透過放大比例與立體化設計生動呈現，讓觀眾彷彿在現場被照射了哆啦 A 夢的縮小燈，走進巨型漫畫書世界。「黑白作品展區」更展出了17幅珍貴的藤子•F．不二雄老師黑白漫畫復刻原畫，細膩的線條記錄著不同年代的畫風演變及《哆啦A夢》多樣的藝術風格。展場中更可看到大雄的房間打造成一個舒適的漫畫閱讀空間，房間中央的哆啦 A 夢愜意地躺在巨大銅鑼燒上，邀請觀眾一同放鬆欣賞，讓不同世代的觀眾重新感受漫畫所傳遞的溫度與連結。

特展還有藤子•F•不二雄老師的1:1等比例工作桌復刻再現！特展中將完整呈現傳奇漫畫家的創作空間—「藤子•F•不二雄老師工作桌」，展區以 1:1 比例復刻老師的工作室實景，書桌上將擺放鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等慣用繪圖工具複製品。透過這些細節，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受創作背後的故事。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，哆啦A 夢從明天開始在華山展出，將近一千坪的空間，裡面有將近百座雕像，到華山也可以看到一座十二米高的哆啦A 夢，把兒時回憶找回來。

藤子•F•不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子今天也現身記者會現場。她表示，感謝台灣民眾對哆啦A 夢的喜愛，這次巡迴特展是歷年來最大的特展活動，期待一起回憶經典，也感受哆啦A 夢的經典魅力。

主辦單位表示，尚未購買民眾敬請把握最後機會（https://pse.is/7pfyng）凡憑有價票人場即可獲得隨機乙款哆啦A 夢造型徽章，每款皆呈現哆啦A 夢不同造型的可愛模樣。

觀眾 哆啦A夢

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