影／3色次級品非洲菊萃取十多種顏料 彰化小校作品五顏六色
彰化縣花卉故鄉田尾，每天都有次級品鮮花淪為農業廢棄物，田尾休閒農業協會和仁豐國小五年級師生，使非洲菊萃取顏料，在紙張、手巾、衣服等用品染色，顏色從個位數已研發出十多種，今展出成果令人驚艷。
田尾休閒農業協會去年發表花卉植物染的彩繪作品，今年鄉內仁豐國小融合藝術課程，委託專案課程老師陳昱希隔周上課一次，教導師生萃取紅、橘、粉3種顏色非洲菊的花液，摻入不同比例的阿拉伯膠、明磬、碳酸鈣粉製出十多種染料，6次課程從紙張、手巾、襪子、抱枕、帽子到衣服，用染料彩繪幾何線條、花卉等各式圖案，完成上百件作品。
仁豐國小每年級一班，學習花卉植物染的是五年級12名小朋友，今分享學習心得，黃姓學童表示，沒想到加入阿拉伯膠等原料，原本的農業廢棄物變成美麗顏料，次級品的花卉有了新生命，減少農業廢棄物數量。
「要在地，才有國際。」田尾休區花卉植物染的啟蒙老師洪晧倫說，在地花卉次級品再利用深化到小朋友心裡、生活裡，讓他們知道在地有什麼，經由科普化精神進一步利用，可激發孩子思考未來到哪些地區運用和分享。
現場開放花卉植物染體驗，家長和來賓興致勃勃，鄉長許淑美彩繪花朵，水彩筆沾不同顏料，一筆畫下在紙上暈開，呈現粉紅、粉紫、淺綠、深褐等顏色，許淑美說，畫下去才知道是什麼顏色但都淡雅，很好看。
校長陳志盛表示，田尾休區協會提出花卉植物染專案和學校藝術課程內涵不謀而合，協會找專案老師上課，仁豐五年級師生做萃取科學實驗調製各種顏料，小朋友從中學會科學、藝術創作和團隊合作，收穫豐富。
田尾休區協會指出，將持續研發次級品花卉製作天然顏料的技術，減少農廢也擴大田尾花卉產業市場，創造花卉再利用經濟，增加在地居民收入，期待找出具台灣特色的花卉顏料色彩開拓外銷商機。
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