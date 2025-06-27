影／3色次級品非洲菊萃取十多種顏料 彰化小校作品五顏六色

彰化縣花卉故鄉田尾，每天都有次級品鮮花淪為農業廢棄物，田尾休閒農業協會和仁豐國小五年級師生，使非洲菊萃取顏料，在紙張、手巾、衣服等用品染色，顏色從個位數已研發出十多種，今展出成果令人驚艷。

田尾休閒農業協會去年發表花卉植物染的彩繪作品，今年鄉內仁豐國小融合藝術課程，委託專案課程老師陳昱希隔周上課一次，教導師生萃取紅、橘、粉3種顏色非洲菊的花液，摻入不同比例的阿拉伯膠、明磬、碳酸鈣粉製出十多種染料，6次課程從紙張、手巾、襪子、抱枕、帽子到衣服，用染料彩繪幾何線條、花卉等各式圖案，完成上百件作品。

仁豐國小每年級一班，學習花卉植物染的是五年級12名小朋友，今分享學習心得，黃姓學童表示，沒想到加入阿拉伯膠等原料，原本的農業廢棄物變成美麗顏料，次級品的花卉有了新生命，減少農業廢棄物數量。

「要在地，才有國際。」田尾休區花卉植物染的啟蒙老師洪晧倫說，在地花卉次級品再利用深化到小朋友心裡、生活裡，讓他們知道在地有什麼，經由科普化精神進一步利用，可激發孩子思考未來到哪些地區運用和分享。

現場開放花卉植物染體驗，家長和來賓興致勃勃，鄉長許淑美彩繪花朵，水彩筆沾不同顏料，一筆畫下在紙上暈開，呈現粉紅、粉紫、淺綠、深褐等顏色，許淑美說，畫下去才知道是什麼顏色但都淡雅，很好看。

校長陳志盛表示，田尾休區協會提出花卉植物染專案和學校藝術課程內涵不謀而合，協會找專案老師上課，仁豐五年級師生做萃取科學實驗調製各種顏料，小朋友從中學會科學、藝術創作和團隊合作，收穫豐富。

田尾休區協會指出，將持續研發次級品花卉製作天然顏料的技術，減少農廢也擴大田尾花卉產業市場，創造花卉再利用經濟，增加在地居民收入，期待找出具台灣特色的花卉顏料色彩開拓外銷商機。 彰化縣田尾休閒農業協會和仁豐國小今合辦使用次級品非洲菊萃取花卉顏料製作作品的成果展。記者簡慧珍／攝影 彰化縣田尾休閒農業協會使用次級品非洲菊萃取花卉顏料繪製圖畫。記者簡慧珍／攝影

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