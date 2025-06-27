台南有線電視辦免費「新視代主播夏令營」今起受理小三至小六生報名

台南三冠王雙子星電視今天宣布舉辦免費「新視代主播夏令營」活動，7月21日、22日與8月12日、13日兩梯次課程，歡迎設籍台南市國小三至六年級學童參加。名額80人有限，今起至7月20日開放報名。電洽06-2815194分機8516或8513。

主辦單位表示，課程融合媒體探索、思辨訓練、創意表達與主播實戰等面向，引導孩子從真實體驗中學習完整的媒體基礎技能、建立良好媒體素養與自信表達力。希望下一代從小「學會駕馭AI，並培養獨立思考、敢於發問、具備邏輯與表達能力的軟實力」。

課程內容有南台科大資訊傳播系博士黃瓊儀教導孩子結合AI與ORID提問法打破制式學習套路、啟發深度思考。台南市杏璞身心健康關懷協會講師阮琦寶的SEL情緒教育，協助孩子在數位世界覺察情緒、強化心理韌性。營隊規畫實境操作課程，邀請勝利之聲電台節目主持人蘇芳芸，引導孩子透過聲音藝術表達情感與創意，另有鉅瀚攝影攝影總監郭聰南教導創意攝影與畫面構圖，開啟視覺敘事能力。

主辦單位表示，資深主播郭文吉、秦碧純傳授新聞採訪與鏡頭表現技巧，透過角色扮演與分組採訪訓練，提升孩子的自信與實戰力。壓軸安排「親自登上主播台」，實際操作攝影機與幕後設備，搭配專業化妝師林婕渝鏡前造型指導，完整體驗新聞製作的台前幕後，讓孩子從「看新聞」躍升「做新聞」，留下精彩且深刻的成長里程碑。

三冠王雙子星總經理陳建村表示，已連六年舉辦媒體素養與未來能力的培訓旅程，期待透過真實操作與深度引導，讓孩子在未來多變的世界站穩腳步、綻放自我。 台南有線電視辦免費「新視代主播夏令營」，今起受理報名。圖／主辦單位提供 台南有線電視辦免費「新視代主播夏令營」，今起受理報名。圖／主辦單位提供 台南有線電視辦免費「新視代主播夏令營」，今起受理報名。圖／主辦單位提供

商品推薦