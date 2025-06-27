桃園市10名國小生攀登那結山領畢業證書 將成校內傳統

桃園市復興區奎輝國小今年畢業生在山林與星光之間，完成了一場融合勇氣、文化與創意的畢業禮。他們以兩天一夜的形式，攀登復興三尖之首的「那結山」，並於山上頒發畢業證書，象徵從家鄉出發，邁向世界的嶄新旅程；活動當日更以金馬獎星光大道為靈感，穿著正式禮服出席畢業典禮，展現自信轉變。

攀登那結山當日清晨6時30分，10位畢業生在校長石維堅與教師群陪同下，自嘎色鬧部落登山口啟程，歷經5小時挑戰，成功登上險峻壯麗的那結山頂。過程中需手腳併用、拉繩攀岩，學子們在排除萬難及汗水泥濘中體驗土地的深厚、文化的重量。

畢業班導師羅程瑋表示，給畢業生最後的任務，就是攀登那結山；安排登山，是希望孩子學會克服困難、腳踏實地。過程的努力，比結果更為重要。」他也引用「登高必自卑，行遠必自邇」勉勵孩子們，未來行路要踏實、勿好高騖遠，並祝福孩子們畢業快樂、放心去飛。

校方說，這次的登山儀式，未來將列為奎輝國小畢業傳統，作為師長送給孩子們的特殊禮物。從認識家鄉土地起步，讓畢業不只是告別，更是深度文化學習與傳承Gaga泰雅精神的開端。

學校今年的畢業典禮則展現學生們創意十足的一面。他們主動提議仿照金馬星光大道，以西裝、襯衫、禮服盛裝出席，用嶄新形象象徵自信與成熟，盼提前體驗未來參與正式場合的氛圍，邁出走向世界的第一步。

石維堅表示，攀登與典禮，象徵奎輝學子的雙重蛻變，從深耕家鄉文化，到自信走向世界，這就是最有意義的畢業典禮。 桃園市復興區奎輝國小畢業生，提議仿照金馬星光大道，以西裝、襯衫、禮服盛裝出席。圖／桃園市教育局提供 桃園市復興區奎輝國小10名畢業生，攀登那結山領畢業證書。圖／桃園市教育局提供

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