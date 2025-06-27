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影／盧秀燕完成任內和平9校訪視 她和江啟臣合放禮炮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天「和平專案」到和平區博屋瑪國小， 完成她任內和平區9校全訪視，立法院副院長江啟臣也到場，二人同時點燃部落禮炮，外界視為是下屆市長交接儀式啟動。

台中市長盧秀燕今天啟動「和平專案」視察，繼關心自由國小之後，隨即來到「全台第一所原住民族實驗小學」博屋瑪國小，完成任內和平區9所中小學的全數訪視，她說有學校師生說沒看過市長，因為和平區面積大，例如，她到平等國小要一天來回，她說過，任內一定走完9所和平學校，她今天做到了，以後會繼續走訪偏鄉學校。

學生們以泰雅族的傳統舞蹈、歌謠及口簧琴表演熱烈迎接盧秀燕市長。立法院副院長江啟臣到場，部落耆老以禮炮迎接，再邀請盧和江一起點燃禮炮。

台中市教育局說明，位於和平區達觀里大安溪畔的博屋瑪國小，105年經地方公投後正式更名為「P'uma 博屋瑪」，也為全台第一所原住民族實驗小學，以「養育、傳承、興旺」為命名意涵。學校課程規劃除保留原有語文、數學、科技與自然等基礎學科，更融合在地文化，發展出每周10至12節的泰雅文化課程，包含學習山林中的狩獵智慧、苧麻織布技法，以及小米從播種到料理的完整體驗，課程皆以泰雅文化核心Gaga為基礎，建構出26個主題課程，展現豐富且具深度的族群教育成果。

教育局長蔣偉民表示，市府以行動落實教育平權，即便在山區推動操場新建面臨法規挑戰，仍堅持克服困難、保障偏鄉孩子受教權。今年操場已正式動工，將提供學生更完善的學習空間。

他說市府持續鼓勵各校發展在地特色課程，結合環境、人文與產業，讓孩子從生活中學習，開展多元潛能。他強調，台中是六都教育預算占比最高的城市，將持續以最大資源，守護每位孩子的教育機會。

台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，禮炮迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，禮炮迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區博屋瑪國小，小朋友熱情迎接。記者游振昇／攝影

小學 原住民族

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