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苗縣激勵會考頒獎金 6榜首超越竹縣市

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府昨天頒發國中會考成績激勵方案獎金，共19所公私立國中124名學生達到激勵方案5A5+寫作5級分以上標準，發出獎勵金215萬2000元。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府昨天頒發國中會考成績激勵方案獎金，共19所公私立國中124名學生達到激勵方案5A5+寫作5級分以上標準，發出獎勵金215萬2000元。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府昨天頒發國中會考成績激勵方案獎金，有124名學生達到5A5+寫作5級分以上，6名滿級分榜首1人可領10萬元，總計發出215萬2000元。縣長鍾東錦強調，苗栗投注經費最多的就是教育，也期許大型國中增設實驗班提升學力，讓子弟願留鄉就近入學。

苗栗縣國中會考今年出現5A10+寫作6級分的「榜首」成績多達6人，人數首度超越同為竹苗考區的竹市、竹縣，讓苗栗教育界揚眉吐氣；6名榜首分別為照南國中高譽甄、陳昕、陳亭瑜及君毅高中國中部黃心彤、吳祐葶、楊永新。5A10+寫作5級分則有來自8校、15名學生達標。

縣府昨在國際會議廳頒發個人及學校獎勵金，除了榜首維持發10萬元不變，其餘拉高獎金包含5A10+寫作5級分由1萬元提高到5萬元，5A9+寫作6級分由1萬增為3萬元，5A9+寫作5級分由9000元提高為1萬元。

鍾東錦說，苗栗今年考生數創新低，5A人數相對於竹市、竹縣也較少，不過出現6名榜首，反而高於竹市竹縣，今年6名榜首有1人已決定留鄉在竹南高中入學，讓他感動。此外，去年5A10+寫作5級分和5A9+寫作6級只有1萬元，這些成績已極為優越，因此要求教育處提高給獎。

他也勉勵學子，學習上都要對得起自己、家長和師長，將來苗栗以他們為榮。

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