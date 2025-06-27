苗縣激勵會考頒獎金 6榜首超越竹縣市
苗栗縣政府昨天頒發國中會考成績激勵方案獎金，有124名學生達到5A5+寫作5級分以上，6名滿級分榜首1人可領10萬元，總計發出215萬2000元。縣長鍾東錦強調，苗栗投注經費最多的就是教育，也期許大型國中增設實驗班提升學力，讓子弟願留鄉就近入學。
苗栗縣國中會考今年出現5A10+寫作6級分的「榜首」成績多達6人，人數首度超越同為竹苗考區的竹市、竹縣，讓苗栗教育界揚眉吐氣；6名榜首分別為照南國中高譽甄、陳昕、陳亭瑜及君毅高中國中部黃心彤、吳祐葶、楊永新。5A10+寫作5級分則有來自8校、15名學生達標。
縣府昨在國際會議廳頒發個人及學校獎勵金，除了榜首維持發10萬元不變，其餘拉高獎金包含5A10+寫作5級分由1萬元提高到5萬元，5A9+寫作6級分由1萬增為3萬元，5A9+寫作5級分由9000元提高為1萬元。
鍾東錦說，苗栗今年考生數創新低，5A人數相對於竹市、竹縣也較少，不過出現6名榜首，反而高於竹市竹縣，今年6名榜首有1人已決定留鄉在竹南高中入學，讓他感動。此外，去年5A10+寫作5級分和5A9+寫作6級只有1萬元，這些成績已極為優越，因此要求教育處提高給獎。
他也勉勵學子，學習上都要對得起自己、家長和師長，將來苗栗以他們為榮。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言