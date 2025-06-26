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「市長陪你拍」黃偉哲陪兔子跳、扮「路易吉」 科學麵也入鏡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲和學生戴任天堂遊戲角色「路易吉」帽子，增添歡樂氣氛。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲和學生戴任天堂遊戲角色「路易吉」帽子，增添歡樂氣氛。圖／南市教育局提供

台南「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮最終場今天下午在慈濟高中舉行，共有48所國小、684人獲獎，除了經典一字馬、公主抱外，更有學生邀請市長學兔子跳賣萌，還有人邀市長穿學士服、戴任天堂遊戲角色「路易吉」帽子，上演服裝秀。還有綽號「科學麵」學生帶來科學麵和自製海報入鏡，笑點百出。

被網友戲稱「最耗市長」的黃偉哲雖然已參加4場頒獎典禮，今天依舊神采奕奕擺出各式炫酷姿勢陪學生拍。他表示，在場的學生們都是孜孜不倦、勤奮好學的優秀代表，很開心能夠親眼見證及陪伴大家踏上人生新旅程，希望透過「市長陪你拍」的活動留給大家最獨特的專屬市長獎回憶，並讓今天的歡笑成為之後鼓勵自己的力量，也期待學生們3年後再回來拿市長獎。

獲市長科技獎的歸仁區文化國小陳思輔與陳彥輔，是一對熱愛科技、勇於挑戰的雙胞胎兄弟。自三年級起投入AI機器人社團，長年持續精進程式設計與實作應用，課後與假日也不懈自主練習，甚至將假日變成全家的親子共學時光。他們在無人機與自走車競賽中累積豐富經驗，勇奪多項國內外獎項，是新世代科技人才亮眼典範。

獲市長語文獎的永康區崑山國小蔡兆勛，學業成績名列前茅，尤以語文最為出色，屢在校內外競賽中獲獎，特別在閩南語朗讀比賽表現亮眼，被譽為「常勝軍」。畢業當天，更擔任畢業生代表以流利台語致詞，誠摯表達對師長的感謝，展現對母語文化的傳承使命，感動全場。

獲市長體育獎的永康區永康國小曾郅甯，是「允文允武」的全方位優秀學生，在民俗體育與語文寫作兩大領域皆有卓越表現。扯鈴競賽屢獲全國獎項。文學方面，多篇文章獲國語日報刊登，筆力深厚、觀察細膩，展現身心兼修的亮眼風采。

台南「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮今天是最終場，學生邀請市長一起穿學士服拍照。圖／南市教育局提供
台南「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮今天是最終場，學生邀請市長一起穿學士服拍照。圖／南市教育局提供
台南「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮今天是最終場，學生帶著科學麵、自製海報入鏡。圖／南市教育局提供
台南「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮今天是最終場，學生帶著科學麵、自製海報入鏡。圖／南市教育局提供

黃偉哲 體育 科學 學士服

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