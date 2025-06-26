影／力壓竹縣市！苗栗學子會考激勵方案頒獎 今年榜首數超車「揚眉吐氣」
苗栗縣政府今天頒發國中會考成績激勵方案獎金，部分標準的獎金大幅調升5倍，縣長鍾東錦強調苗栗投注經費最多的就是教育，為縣內學子學習他願扛起重責，未來大型學校在合法合理情況下，一定要設實驗班提升學力，讓子弟願留鄉就近入學。
苗栗縣國中會考今年出現5A10+寫作6級分的「榜首」成績多達6人，在竹苗考區首度超越竹市、竹縣；往年流傳「竹縣竹市一所國中5A人數就打趴全苗栗」的說法，讓苗栗教育界尷尬，這次苗栗榜首人數超越新竹縣市，在顏面上終於扳回一城，可揚眉吐氣一番。
縣府上午在國際會議廳頒發個人及學校獎勵金，其中榜首維持10萬元不變，5A10+寫作5級分由1萬元提高到5萬元，5A9+寫作6級分由1萬增為3萬元，5A9+寫作5級分由9000元提高為1萬元。
今年苗栗參加國中會考成績達到5Ａ10＋寫作6級分的榜首6人，分別是照南國中高譽甄、陳昕、陳亭瑜及君毅高中國中部黃心彤、吳祐葶、楊永新；5Ａ10＋寫作5級分有君毅、建臺高中國中部、興華高中國中部、竹南國中、頭份國中、建國國中、明仁國中及照南國中8校共15名學生。今年共有19所公私立國中124名學生達到激勵方案5A5+寫作5級分以上標準，共頒發獎勵金215萬2000元。
鍾東錦強調，苗栗今年考生數創新低，5A人數相對於竹市、竹縣也較少，不過出現6名榜首，反而高於竹市竹縣，讓他很感動，他支持就近入學，可讓學子和家長減輕許多負擔，今年6名榜首有1人已決定留鄉在竹南高中入學，感謝家長的支持。此外 ，去年5A10+寫作5級分和5A9+寫作6級只有1萬元，這些成績已極為優越，因此要求教育處提高給獎。
他說，如果學子想到竹中、竹女或新竹實中就讀也無可厚非，但每天往返會比較辛苦，此外最好不要在高中學習階段就談戀愛，學習才會專注。縣府預算在教育投入的最多，他希望大型國中如果班級數足夠，一定要設實驗班，縣府會全力支持。未來縣內學子不管在那裡升學或到國外深造，學習上都要對得起自己、家長和師長，希望大家心繫苗栗，將來苗栗會以他們為榮。
教育處長葉芯慧表示，今年縣內5A人數與往年差不多，約占考生6％。上午同時頒獎給科技教育競賽成績優異人員，許多家長到場為自家孩子記錄這光榮的一刻，會場氣氛熱絡。
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