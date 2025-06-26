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雲林縣國中校長遴選名單出爐 2所國中26所國小校長異動

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣各國小校長連任和新任校長名單。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各國小校長連任和新任校長名單。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣114學年度國中小學校長遴選結果今天出爐，2所國中、26所國小校長異動，縣府將於8月1日上午在縣府大禮堂辦理集體交接布達。

教育處指出，今年有8位校長退休，分別為東勢國中吳宥羢、義賢國小廖琦正、東和國小陳沼輝、新光國小蘇清泉、東勢國小翁碧慧、林厝國小王丕顯、大屯國小許徽林。

經遴選委員會作業後，各校校長名單如下，國中：新任東勢國中洪肇斌、初任徐宏吉古坑國中小；連任有元長國中文須琢、北港國中施協志。

國小新任校長：信義國小蔡鳴哲、大埤國小沈柏佑、宏崙國小蔡芳柔、新光國小陳盈錞、久安國小黃有智、林厝國小王昇泰、仁和國小蕭景文、東勢國小顏曉湘、大屯國小吳文策、光復國小黃麗鴻、埤腳國小洪千惠、後埔國小張志明、東光國小蔡幸伸、義賢國小余碧玉、復興國小張祐盛、新生國小陳文詠、東和國小史利民、華山國小石洧昱、溝壩國小賴建達、三和國小郭偉民。

國小初任校長：褒忠國小廖美倩、水燦林國小楊宗敏、成龍國小王國興、梅林國小梁太陽、大同國小張誠、草嶺國小林杰炘。

國小連任校長：永光國小林芷安、水碓國小吳國誠、平和國小籃琇慧、中正國小羅瑞蓉、越港國小喬祺、客厝國小林禾堅、豐榮國小林丙茂、崙豐國小王東榮、誠正國小王正信、六合國小李盈萩、永定國小黃碧惠、元長國小王曉萍、好收國小蘇國勳、東榮國小黃美惠。興華國小王瓊慈、同安國小鍾明哲、龍潭國小張世民、明倫國小林佳旺、崇文國小吳照智、重光國小楊松田、潮厝華德福國小廖宏彬。

雲林縣各國小校長連任和新任校長名單。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各國小校長連任和新任校長名單。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各國中校長連任校長名單。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣各國中校長連任校長名單。記者蔡維斌／翻攝
國中小初任校長遴選名單出爐。者蔡維斌／翻攝
國中小初任校長遴選名單出爐。者蔡維斌／翻攝

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