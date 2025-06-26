高鐵新竹站贈票 助竹縣照東國小赴台北探索文化

國中畢業典禮周落幕，從國中畢業、準備上高一的孩子們迎來人生中最長的暑假。漫漫長假究竟該好好放鬆玩耍，還是提前準備銜接高中課程？一名網友就在臉書社團「國中學習討論群」發文詢問，如果暑假沒有上補習班，會不會跟不上高中普通科的課程？

2025-06-26 14:24