高鐵新竹站贈票 助竹縣照東國小赴台北探索文化
教育部認定「非山非市」學校新竹縣新埔鎮照東國民小學資源相對不足，高鐵新竹站今天表示，贈40多名師生來回車票，讓孩子前往台北市校外教學，探索歷史文化，感受社會關懷。
非山非市學校指非偏遠地區學校，而經教育部核定教育資源需要協助的公立高級中等以下學校。
照東國小校長齊宗豫表示，照東國小不像城市學校有多元學習機會，也不像偏鄉受外界援助關注，感謝台灣高速鐵路股份有限公司安排高鐵之旅。
他說，孩子體驗搭高鐵，舒適快速前往台北校外教學，參訪總統府與二二八和平公園等，實地體驗認識歷史文化，拓展視野。
高鐵新竹站長陳欣宜表示，活動安排學童搭高鐵體驗快速交通運具，希望讓孩子學習公共運輸接駁方式，提升生活知能，體驗平時少有機會搭乘的高鐵，也希望藉寓教於樂行程，讓非山非市地區孩子感受社會關懷，累積生活經驗，欣賞城市人文與沿途風景，為學習歷程留下難忘回憶。
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