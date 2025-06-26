升高中最長暑假怎麼過？他問「要補習嗎」 一票家長報了：不是怕跟不上

國中畢業典禮周落幕，從國中畢業、準備上高一的孩子們迎來人生中最長的暑假。漫漫長假究竟該好好放鬆玩耍，還是提前準備銜接高中課程？一名網友就在臉書社團「國中學習討論群」發文詢問，如果暑假沒有上補習班，會不會跟不上高中普通科的課程？

對此不少家長們都表示自家孩子已經開始補了，「我覺得要補，我們已經補3科了」、「暑假雖然是要放鬆，但是也不必24小時都在放鬆，玩樂之餘還是可以花時間充實自己的」、「建議補，但不建議找大補習班，找中型或小班制的補習班會比較好一點」。

也有一派家長讓小孩去補習只是想給他們找事做，「不會跟不上，是怕3c用到飽很可怕，要有安排活動可以」、「去去去⋯不是怕跟不上，而是在家太閒⋯怕做妖⋯」、「建議要補習，不然在家容易耍廢，補習班選中小型，重點要有輔導」。

當然也有人覺得不用特別去補習，「其實可以不用補習，開學之後認真聽課，高中新生報到我記得有暑假作業，那些寫一寫就差不多了。頂多要加強英文就看英文雜誌這樣」、「抱歉恕我直言，有很多人暑假都補了高一先修，但是去百人大班聽笑話、玩手機，然後開學還是跟不上。跟不跟得上是在個人，不在於補習班」。

除了補習，《聯合新聞網》先前也曾整理報導會考後能做的5件事，希望莘莘學子們在升學壓力之外，也能把握時光、拓展自我。

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