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影／大提琴家張正傑烏來PK單簧管教父 除弦拔管飆技...學生讚歎

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供

大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區，繼今年4月到澳底國小，25日再度到新北，前往烏來國中小，不只音樂家獻藝，校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。

25日上午在烏來國中小登場的「走遍天涯海角」音樂會，同行演出者還有單簧管教父陳威稜、鋼琴家呂冠葶，新北市副秘書長張其強朗誦黃春明爺爺的童詩「我有恐龍多好」，校長蔡依玲除帶來渾厚奔放的聲樂表演，還即興演出國標舞，整場音樂會50分鐘高潮迭起，絕無冷場。

張正傑說，他在國家音樂廳、衛武營的音樂會售票經常秒殺，他始終沒忘記偏鄉孩子對音樂的渴望，希望實現文化平權，「一生起碼要有機會聽到一場好的音樂會！」他設定的「走遍天涯海角音樂會」地點至少是距演奏廳1個小時以上，在烏來國中小的演出是第36場，烏來也是他最喜歡的泡湯地點。

演出中有一段趣味又新奇的畫面，張正傑、陳威稜上演大提琴PK單簧管，單簧管一節節拔掉還可繼續吹，大提琴的弦一根根除去也還能繼續演奏，讓觀眾感受到玩音樂樂趣，也驚嘆「古典樂竟然能這樣演奏」。

在悠揚琴聲中，張其強以文青又俏皮方式，朗誦著黃春明「我有恐龍多好」新詩，多層次的聲音演繹，讓人耳目一新。張其強說，每個孩子都是閃亮獨特的存在，多接觸音樂有助陶冶性情，學校扮演火車頭的重要角色。

烏來國小校長蔡依玲是少數有音樂背景的國中校長，她7歲學鋼琴、小提琴，國中、高中讀音樂班，師大音樂系期間主修聲樂，是全方位音樂人才，曾在新泰國中服務19年，2年前出任烏來國中小校長。

烏來國中小全校152名學生，以泰雅族學生居多，校內有歌謠社合唱團，蔡依玲希望透過藝術扎根，鼓勵學生擁抱音樂、舞蹈，也培養自信心。

烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供
烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供
在悠揚琴聲中，新北市府副秘書長張其強（右）以文青又俏皮方式，朗誦黃春明「我有恐龍多好」新詩。圖／新北烏來國中小提供
在悠揚琴聲中，新北市府副秘書長張其強（右）以文青又俏皮方式，朗誦黃春明「我有恐龍多好」新詩。圖／新北烏來國中小提供
烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供
烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供
大提琴家張正傑的「走遍天涯海角」音樂會目標是要完成100場，將音樂正能量帶往偏鄉、離島或山區。圖／新北烏來國中小提供
25日上午在烏來國中小登場的「走遍天涯海角」音樂會，除了大提琴家張正傑，同行演出者還有單簧管教父陳威稜、鋼琴家呂冠葶。圖／新北烏來國中小提供
25日上午在烏來國中小登場的「走遍天涯海角」音樂會，除了大提琴家張正傑，同行演出者還有單簧管教父陳威稜、鋼琴家呂冠葶。圖／新北烏來國中小提供
烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供
烏來國中小校長蔡依玲演出聲樂、國標舞，學生看到校長又唱又跳，直呼驚豔。圖／新北烏來國中小提供

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