新生連年超額 頭份國中增20間專科教室啟用

苗栗縣頭份國中受竹科員工外溢及竹南科學園區發展影響，人口持續成長，但也出現設籍學生無法就近入學的窘境，因教室不足，教育部全額補助增建20間專科教室，昨天啟用。不過，學生連年超額，校方預估3年後專科教室還是得改做普通教室。

頭份國中由教育部全額補助1.7億元興建的「博學樓」20間專科教室昨天落成啟用，設置有特教、音樂、視覺藝術、表演藝術、家政、生物科技、自然科學教室與圖書館等教學空間。其中3樓「玉暉廳」可容納逾200人，將作為教師研習、展演與大型會議使用，提升學校教學與活動能量。

但隨著新生持續增加，頭份國中每年「要200來500人」、「要300來500人」的新生超額問題持續，明年估計有5間教室要先應急改為普通教室。鄰近的竹南鎮照南國中也有超額困境，今年學區約有700人報到，但只能讓534人就讀，有150多人無法入學。

縣長鍾東錦說，今年竹南、頭份地區國中共增加21班，但仍有學子無法就近入學，顯示學習空間需求迫切。縣府正著手規畫頭份國中再新建30間教室，期盼中央能全力支持並給予經費補助。縣府另規畫未來爭取將博愛街、龍山路口「文中七」用地設照南國中分校，以學區畫分讓新生就近入學。

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