快訊

不到2個月升幅達7%！台幣升值壓力大 央行副總裁這樣看

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

聽新聞
0:00 / 0:00

「高雄旅遊變數學考題？」興華國小老師神操作 學生考試彷彿再出發

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供

雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題，除少數學生粗心計算錯誤，幾乎全班都答對，還有學生說，一邊考試一邊回憶旅程，「好像又重新旅行一次」。

興華國小四年級學生日前剛結束高雄戶外教育活動，返校緊接著期末考，沒想到旅程內容出現在數學考題中，如「四年甲班從6月4日7時45分離開學校，到高雄進行兩天一夜的學習之旅，在6月5日16時回到學校，請問這趟旅程共花費了幾日幾小時幾分鐘？」、「林恩跟同學在上午7時35分到飯店一樓享用早餐，他們用餐時間花了50分鐘，請問他們吃完早餐時，有沒有超過行程表預定的時刻？」等題目。

學生林永哲說，這次數學考去高雄之旅的時間算法，覺得很有趣，考試時候回想一下過程，好像又重新旅行一次，透過這次旅行與答題也學會看時刻表和票價，以後出遊不需要一直問爸爸媽媽了。相關題目多數學生幾乎都能正確答題，僅少數學生因粗心答錯。

林益誠老師說，他通常會把最近學校活動，或是學校環境等放進評量中，讓學生在評量時候不只是寫考卷，而是有感同身受的感覺，這次數學命題與課程「時間計算」單元相關，讓學生在考試中回顧旅程過程，提升學習興趣與生活應用能力。

興華國小教導主任張憲銘表示，每次評量審題時看到林益誠老師的考題都會會心一笑，例如他曾以學校舉辦釣蝦與夜市體驗活動結合「距離的加減與比較」單元，讓學生運用實際經驗解題；也曾透過參訪麥寮社教園區，搭配數據統計單元，運用歷月參觀人數進行「四捨五入至千分位與萬分位」練習；又或在教學「長條圖」時，蒐集全校老師的汽車品牌進行統計分析，讓學生覺得有趣且貼近自身生活。

張憲銘表示，他深刻感受到老師的用心，將學生的生活放入考題中，充分體現108課綱所強調的素養導向教學，讓學生測驗的時候不會感覺到枯燥乏味，而且非常有感，是生活即教材的最佳實踐。

雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供
雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭車、用餐時間，全都變成考題。圖／興華國小提供

考題 期末考

延伸閱讀

珠心算數學協會赴星參賽 韓國瑜授旗預祝奪冠

高雄基進黨唯一議員宣布退黨 張博洋：已請辭黨部主委

綠高雄市長初選白熱化 柯志恩批：別只顧初選、畫大餅

影／爭高雄市長初選 許智傑、邱志偉、賴瑞隆發表願景

相關新聞

影／新生數持續爆表 頭份國中增建「博學樓」難解燃眉之急

苗栗縣頭份國中受竹科員工外溢及竹南科學園區發展影響，人口持續成長，但也出現設籍學生無法就近入學的困擾，因教室不足，連專科...

「高雄旅遊變數學考題？」興華國小老師神操作 學生考試彷彿再出發

雲林縣麥寮鄉興華國小四年級學生日前戶外教育到高雄走讀，導師林益誠巧妙將戶外教育相關活動設計為數學期末考內容，包括旅程及搭...

企業捐VR滅火模擬訓練設備 提升新北淡水鄧公國小防災教育

為了讓學校能導入虛擬實境科技於校園防災訓練中，至盛工業股份有限公司吳文進董事長捐贈新北市淡水區鄧公國小一套VR滅火模擬訓練設備，為全校教職員工及學生打造更安全、有效的學習環境，也能提升防災滅火訓練的成效。透過VR模擬設備就可發揮特性，讓學員重複操作，可以更精確的掌握滅火的要訣強化應變能力及防災編組的演練效果。

風雨無阻守護學童 新北汐止自強里長樂當學校導護

不論大熱天，或是下大雨，為了學童上、放學的安全，總是有一群默默付出的導護志工，站在路口維持交通，汐止區自強里長康金龍，擔任青山國中小的導護志工已經超過六年，他說，只要看小朋友開開心心上學、平平安安回家，就很開心。

影／苗栗頭份國中年年新生超額 增建校舍八方來援

苗栗縣立頭份國中新建的「博學樓」歷經2年多的規畫興建，今天上午辦落成啟用典禮，地方各界多人到場，著名的陶瓷品牌「瓷林」創...

李棟樑三民國小公益送暖 勉小朋友勤奮向學

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今天前往桃園市復興區三民國小，進行「送愛到偏鄉」活動，捐贈校務基金與物資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。