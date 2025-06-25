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風雨無阻守護學童 新北汐止自強里長樂當學校導護

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
自強里長康金龍不論天氣如何，總是在上放學時段準時站上崗位，提醒來往車輛減速慢行，協助孩子安全通過馬路。 圖／觀天下有線電視提供
自強里長康金龍不論天氣如何，總是在上放學時段準時站上崗位，提醒來往車輛減速慢行，協助孩子安全通過馬路。 圖／觀天下有線電視提供

不論大熱天，或是下大雨，為了學童上、放學的安全，總是有一群默默付出的導護志工，站在路口維持交通，汐止區自強里長康金龍，擔任青山國中小的導護志工已經超過六年，他說，只要看小朋友開開心心上學、平平安安回家，就很開心。

儘管飆35度的高溫，頂著大太陽，導護志工們默默站在學校大門口，守護孩子們過馬路，汐止區自強里的里長康金龍，就是其中的一員，長年擔任青山國中小的導護志工，用行動守護孩子們的安全，他除了每個星期一一大早，再來就是星期三中午，他都會早早來學校報到，接著就站在自己責任路口，等著學生們放學，指揮交通。

自強里長康金龍表示，在當里長之前就有來當導護志工，按時會來協助學校護童的工作，因為這是里內唯一的一所學校，自己的小朋友都在這裡上下學，就想說能幫一下忙，讓孩子們都能安心、放心的上學、放學。尤其看到小朋友都很可愛，每天都笑嘻嘻的，也都會打招呼說里長好，看到他們開心，就覺得高興。

康金龍擔任導護志工已超過六年，不論天氣如何，他總是在上放學時段準時站上崗位，提醒來往車輛減速慢行，協助孩子安全通過馬路，他說，只要看到小朋友開開心心上學、平平安安回家，就覺得很值得，尤其看到小朋友熱情打招呼，就是最快樂的事，學生也很感謝里長當導護，讓他們能夠安全的過馬路。

家長也說，康里長真的很用心，除了鄰里事務，也來青山國中小當導護志工，很感謝里長這麼發心，天氣這麼熱都來站崗護童，辛苦了。

汐止 朋友

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