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企業捐VR滅火模擬訓練設備 提升新北淡水鄧公國小防災教育

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過模擬訓練設備，讓學生與教職員工能體驗滅火操作。 圖／紅樹林有線電視提供
透過模擬訓練設備，讓學生與教職員工能體驗滅火操作。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓學校能導入虛擬實境科技於校園防災訓練中，至盛工業股份有限公司吳文進董事長捐贈新北市淡水區鄧公國小一套VR滅火模擬訓練設備，為全校教職員工及學生打造更安全、有效的學習環境，也能提升防災滅火訓練的成效。透過VR模擬設備就可發揮特性，讓學員重複操作，可以更精確的掌握滅火的要訣強化應變能力及防災編組的演練效果。

至盛工業股份有限公司董事長吳文進表示，過去的防災滅火演練，過程中噴灑滅火器會造成乾粉到處飛揚，燃燒汽柴油也會產生高溫，而且滅火器及油品的成本高昂，往往難以讓每一個人實際操作。然而大多數人都沒有實際使用滅火器的經驗，透過VR模擬設備，不僅是有多達15種情境的模擬，還有透過操作者滅火距離、角度與時間來進行摸擬評分，讓訓練更紮實。

鄧公國小校長顏顯權表示，非常感謝吳文進董事長對教育的支持，這項捐贈不僅提升校內防災演練的真實感，也開啟了結合科技與防災教育的新里程。未來學校除了讓教職員工在擬真的火災場景中，實際操作滅火器，強化應變能力及防災編組的演練效果，也將應用於防災教育課程，讓學生能在完全安全的狀況下體驗滅火實作，從小建立正確的防災觀念與應變技能，成為生活中的小小安全守護者。

高溫 淡水

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