影／苗栗頭份國中年年新生超額 增建校舍八方來援
苗栗縣立頭份國中新建的「博學樓」歷經2年多的規畫興建，今天上午辦落成啟用典禮，地方各界多人到場，著名的陶瓷品牌「瓷林」創辦人林光清兄妹3人捐贈600萬元施設「協和瓷善書苑」圖書館回饋母校，會場氣氛熱絡。
縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、市長羅雪珠及議員、基層民代等各界人士齊聚，教育部國教署組長蔡宜靜也代表中央前來。
頭份國中舊校區臨近頭份工業區，遷校至中央路市區精華地段後，加上辦學有績效，學區新生數近10年來都出現「要300來500」的困擾，與竹南鎮照南國中同為全縣兩所「新生超額」學校，為容納學生，連專科教室都只能改為普通教室應急。
頭份國中校長鍾萬煋強調，近10年來頭份國中都出現新生超額問題，行政院前院長蘇貞昌為此兩度到校視察，聽取說明後，發現校方「所言不假」，立即表態全額補助1.2億元為頭份國中新建校舍。不料受疫情、缺工缺料、物價高漲影響，工程流標，必須再增加5000多萬元，工程經費達到1.7億多元，蘇前院長再度視察，當場允諾，校舍工程終於得進行，也創下校舍硬體建設由中央全額補助的先例；他即將在7月底退休，博學樓完工就是最好的禮物。
他指出，除中央經費挹注，校友與企業家熱心捐助，展現濃厚的教育情懷。其中瓷林董事長林光清與林光明、林光瑩兄妹三人率先捐贈600萬元，協助建置一樓圖書館，並結合事業理念命名為「協和瓷善書苑」，讓閱讀結合陶藝之美，啟發學生感性與創造力；晟德集團總裁林榮錦也捐贈800萬元建置三樓視聽教室，為感念母愛春暉，命名為「玉暉廳」；財團法人丁戊金蘭紀念館董事長鍾開沐捐助40萬元，支持特教班設施設備升級，學校鄰居「蟠桃福德祠」也捐贈100萬元，協助建置視覺藝術教室及購置樂器設備，提升學校藝術美學。
林光清表示，他國中畢業後未再升學，最近2周分別到六合國小、頭份國中2所母校參加校舍落成典禮，重回人生的10年教育環境，發現如今的校舍環境更活潑多元；當年國中校長留給他一句學習的目標就是「行善」，讓他銘記在心。
校方表示，林光清長期捐贈各校經費，縣府推「班班有大屏」，在他協助下，頭份國中在公立國中率先達標。瓷林為許多大企業代工、設計馬克杯，如今已是國際知名陶瓷大廠，「協和瓷善書苑」圖書館展示各式精美的陶瓷藝術，讓學生可結合閱讀和陶藝，創造更多的學習靈感。
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