李棟樑三民國小公益送暖 勉小朋友勤奮向學
財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今天前往桃園市復興區三民國小，進行「送愛到偏鄉」活動，捐贈校務基金與物資，感謝老師們的辛勤付出，並且一一致贈小禮物給小朋友。
三民位於復興與大溪的邊界，位於省道台7線（北橫公路）與台7乙線交會點，當初「三民」之名，來自本地正逢閩、客、原三族群的交會點。聚落早年因為礦業而興，如今主要從事農業，包括綠竹筍、聖誕紅、蔬菜等。三民國小成立於民國41年，受到少子化影響，如今全校只剩下42位學生，外加幼兒園18位。不過學校積極辦學，成立管樂團與北台灣唯一的森巴鼓隊。另外每年暑假前，復興實驗高中也會到三民國小舉辦營隊，帶領偏鄉學童一起成長。今天李棟樑一行到訪時，同學們也上場演出，贏得來賓們的喝采。
【文教熱話題】
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言