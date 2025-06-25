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李棟樑三民國小公益送暖 勉小朋友勤奮向學

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
懷恩基金會與三民國小師生合影，左三起為校長李忠孝、董事長李棟樑、副董事長李啟銘。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會與三民國小師生合影，左三起為校長李忠孝、董事長李棟樑、副董事長李啟銘。記者程嘉文／攝影

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，今天前往桃園市復興區三民國小，進行「送愛到偏鄉」活動，捐贈校務基金與物資，感謝老師們的辛勤付出，並且一一致贈小禮物給小朋友。

三民位於復興與大溪的邊界，位於省道台7線（北橫公路）與台7乙線交會點，當初「三民」之名，來自本地正逢閩、客、原三族群的交會點。聚落早年因為礦業而興，如今主要從事農業，包括綠竹筍、聖誕紅、蔬菜等。三民國小成立於民國41年，受到少子化影響，如今全校只剩下42位學生，外加幼兒園18位。不過學校積極辦學，成立管樂團與北台灣唯一的森巴鼓隊。另外每年暑假前，復興實驗高中也會到三民國小舉辦營隊，帶領偏鄉學童一起成長。今天李棟樑一行到訪時，同學們也上場演出，贏得來賓們的喝采。

桃園三民國小管樂團演出。記者程嘉文／攝影
桃園三民國小管樂團演出。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會「送愛到偏鄉」，與桃園復興區三民國小師生，以及前來舉辦營隊的復興中學同學合影。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會「送愛到偏鄉」，與桃園復興區三民國小師生，以及前來舉辦營隊的復興中學同學合影。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會副董事長李啟銘，一一致贈小禮物給三民國小學童。記者程嘉文／攝影
懷恩基金會副董事長李啟銘，一一致贈小禮物給三民國小學童。記者程嘉文／攝影

李棟樑 偏鄉

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