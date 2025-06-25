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新莊中港國小蓋體育館與地下車場？侯友宜：會優先評估

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜允諾評估新莊中港國小蓋體育館與地下車場可行性。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜允諾評估新莊中港國小蓋體育館與地下車場可行性。記者葉德正／攝影

新莊有6所國小沒有室內體育館，新北市議員陳世軒指出，中港國小師生規模近2000人，人數穩定，但至今僅有風雨操場，30多年前本有室內體育館，卻因當年政策錯失機會，他認為，市府應評估改建室內體育館，並設置地下停車場，也可緩解附近新莊球賽車格一位難求之苦。新北市長侯友宜當場允諾請教育局優先評估。

陳世軒指出，前台北縣長尤清任內，曾核撥經費欲於中港國小設立室內體育館，當時該筆經費被拆分補助十所學校興建風雨操場，當時決策可理解，但中港國小仍無室內場館的規劃，實屬教育資源分配不公。

陳世軒建議，市府可比照昌平國小、頭前國中，全面檢視中港校內現有空間利用，將風雨操場改建為現代化室內體育館，並評估可行性擴建地下停車場，以因應中港國小周邊2.6萬人口的車位需求與違停亂象。

陳世軒也說，新莊運動公園每逢賽事即一位難求，地下停車場汽車月租率高達72%，臨時停車格供不應求，如果中港國小新設地下停車空間，亦可與鄰近體育園區共享，提升整體區域機能。

侯友宜表示，中港國小位於新莊市中心，此處附近還有中美市場、文高用地等等，都需要調整，議員建議的內容一定會請教育局優先評估。

陳世軒也指出，新莊公幼供需失衡問題嚴重，不少家長因公立幼兒園名額不足，年年抽籤落選，被迫跨區就讀或轉而求助私幼，經濟負擔沉重，他認為可將預計遷校的新莊國泰國小舊址活化再利用，打造一所「旗艦型幼兒園」，成為新莊的教育地標，回應當地家長的迫切需求。

陳世軒表示，國泰國小校地面積約1500坪，位於中正路與中環路交界，鄰近捷運輔大站與多條公車路線，交通便捷，地點優越，建議市府跨局處合作，將國泰國小舊址優先轉型為一座大型旗艦幼兒園，且不僅有新莊，也能造福五股、泰山等地民眾。

侯友宜表示，未來包括公幼、公托都可以考慮規畫到裡頭，他會全力衝刺，包括三重、蘆洲也都會有，滿足民眾使用需求。

體育館 陳世軒

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