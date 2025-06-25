快訊

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

揭郭昱晴「万老師」微博關注中國公安 國民黨：誰是台灣雜質？

校園興起新科技學習風 老師提醒批判性思維與行動力更重要

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部大力推動5G新科技學習，台南市土城國小在全國教學成果展示拿下6大獎。圖／土城國小提供
教育部大力推動5G新科技學習，台南市土城國小在全國教學成果展示拿下6大獎。圖／土城國小提供

教育部大力推動5G新科技學習，引領各校扎根，台南市土城國小走在前端，頻頻獲獎。校方今分享教學策略，強調不只是科技的運用，而是透過這些工具，引導學生建構知識，養成批判性思維與行動力。

李貞慧說明，在新科技學習上，以5G為核心，創新導入VR虛擬實境、XR共學與教育元宇宙，打造跨域整合與在地連結的特色課程，讓學生在沉浸式環境中學習與思辨，啟動深度學習歷程。

她舉「海洋奇緣」課程為例，就導入POE預測、觀察、解釋教學策略，讓學生透過預測、觀察與解釋的歷程，學習環境議題如過度捕撈、漁業永續等概念。學生並透過VR模擬情境，觀察魚類因海洋汙染與漁業行為所受的影響，進而思考人類行為對生態的衝擊。課程設計融入海洋生態、在地產業與永續發展，讓學習真正貼近生活與世界。

課程中也融合Ewova元宇宙平台與Padlet數位牆，學生能在虛擬學習空間中與同儕協作、討論與分享。像是在「鱻魚元宇宙」課程裡，學生虛擬石斑魚養殖模擬，不僅學習科技操作，還發展出環保意識與責任感。

「我在VR裡看到魚在海裡游來游去，還能設計保護海洋的標章，我覺得我們的想法也可以改變世界！」這是學生黃鈞綺的分享，也看到了孩子的學習和展望。

李貞慧表示，土城國小正與多所姊妹校合作，進行跨校XR同步共學與數位成果展，並在今年「5G新科技學習示範學校成果展示會」中榮獲六項全國大獎。學校將持續深化數位素養教學與跨域整合，打造更多貼近未來社會需求的教學情境，實踐「創造 × 連結 × 體驗」的核心教育理念。

以5G新科技為核心，創新導入VR虛擬實境、XR共學與教育元宇宙，打造跨域整合與在地連結的特色課程。記者鄭惠仁／攝影
以5G新科技為核心，創新導入VR虛擬實境、XR共學與教育元宇宙，打造跨域整合與在地連結的特色課程。記者鄭惠仁／攝影

土城

延伸閱讀

緯來聯手製作人B2 打造全新選秀節目「宇宙啦啦隊」

AI並不會讓人變笨！菲女狼「選擇才會」：之前也說網路也讓人變笨

第3季基金投資趨勢／科技題材夯 成投資主旋律

日團參訪汐止平溪紫東社區金牌農村 台日社區共學交流熱絡

相關新聞

為苗栗實中設立案做好準備 縣府啟動可行性評估

苗栗縣政府爭取科學實驗中學尚未定案，縣府啟動可性性評估，就產業發展、教育需求等面向規畫，先做好準備，一旦核定後可以縮短設...

校園興起新科技學習風 老師提醒批判性思維與行動力更重要

教育部大力推動5G新科技學習，引領各校扎根，台南市土城國小走在前端，頻頻獲獎。校方今分享教學策略，強調不只是科技的運用，...

竹市數位實中首招 吸引高雄5A4+學生就讀

新竹市數位實驗高中首屆招生熱門，近日公布錄取名單，其中不乏會考成績5A學生，甚至有人遠從高雄北上，校方預計8月舉辦活力新...

高雄市4高中生午餐互毆 校方調查輔導

高雄某高中4名學生前天中午用餐時，疑開門進教室發生碰撞，口角糾紛後變肢體衝突，4人涉互推、互毆，過程還有人倒地，造成其中...

逆風飛翔…宜蘭5學生榮獲總統教育獎 肌肉萎縮的他兩度奪獎

宜蘭縣政府表揚榮獲總統教育獎學生方珩、陳瑋承、張函嘉、張祐銘及林佳勳，他們在逆境中奮發向上、樂觀進取，服務奉獻或孝行表現...

澳洲管樂節南市裕文國小勇奪金賞獎 首支台灣代表隊為國爭光

台南市東區裕文國小管樂團日前受邀參加澳洲第63屆澳洲學校管弦樂節，除了是國內首支參賽的隊伍，並榮獲比賽最高榮譽「金賞獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。