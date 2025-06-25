校園興起新科技學習風 老師提醒批判性思維與行動力更重要

教育部大力推動5G新科技學習，引領各校扎根，台南市土城國小走在前端，頻頻獲獎。校方今分享教學策略，強調不只是科技的運用，而是透過這些工具，引導學生建構知識，養成批判性思維與行動力。

李貞慧說明，在新科技學習上，以5G為核心，創新導入VR虛擬實境、XR共學與教育元宇宙，打造跨域整合與在地連結的特色課程，讓學生在沉浸式環境中學習與思辨，啟動深度學習歷程。

她舉「海洋奇緣」課程為例，就導入POE預測、觀察、解釋教學策略，讓學生透過預測、觀察與解釋的歷程，學習環境議題如過度捕撈、漁業永續等概念。學生並透過VR模擬情境，觀察魚類因海洋汙染與漁業行為所受的影響，進而思考人類行為對生態的衝擊。課程設計融入海洋生態、在地產業與永續發展，讓學習真正貼近生活與世界。

課程中也融合Ewova元宇宙平台與Padlet數位牆，學生能在虛擬學習空間中與同儕協作、討論與分享。像是在「鱻魚元宇宙」課程裡，學生虛擬石斑魚養殖模擬，不僅學習科技操作，還發展出環保意識與責任感。

「我在VR裡看到魚在海裡游來游去，還能設計保護海洋的標章，我覺得我們的想法也可以改變世界！」這是學生黃鈞綺的分享，也看到了孩子的學習和展望。

李貞慧表示，土城國小正與多所姊妹校合作，進行跨校XR同步共學與數位成果展，並在今年「5G新科技學習示範學校成果展示會」中榮獲六項全國大獎。學校將持續深化數位素養教學與跨域整合，打造更多貼近未來社會需求的教學情境，實踐「創造 × 連結 × 體驗」的核心教育理念。

以5G新科技為核心，創新導入VR虛擬實境、XR共學與教育元宇宙，打造跨域整合與在地連結的特色課程。記者鄭惠仁／攝影

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