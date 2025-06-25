為苗栗實中設立案做好準備 縣府啟動可行性評估
苗栗縣政府爭取科學實驗中學尚未定案，縣府啟動可性性評估，就產業發展、教育需求等面向規畫，先做好準備，一旦核定後可以縮短設校的期程，提供學生就近入學需求。
縣府原初步匡定竹南鎮縣立大同高中旁9.23公頃土地，爭取設立苗栗實中，但未獲中央核定，國家科學及技術委員會要求先確定大矽谷計畫園區的範圍，再來選址依科學園區設置管理條例規定籌設開發。
縣府參考教育部等意見，先啟動可行性評估，產業發展面向，包括新竹科學園區外溢廠商。預估大矽谷園區進駐廠商數及類別，教育需求面向，軟體員工子女增加數，及校估硬體建築等。
縣府教育處指出，可行性評估做好準備，並加強論述，向國科會表達苗栗實中的需求及急迫性，初步調查苗栗縣幼兒園、國中小學生，家長在竹科3095人，竹南科3678人，銅科279人，國家衛生研究院231人，總共7283人，竹科外溢效應明顯。
苗栗實中案先前在大同高中旁，縣府規畫116學年度招生，包括高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班，共約1200人，校舍還沒有完成前，可以借用方式上課。
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