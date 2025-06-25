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北市小一入學前 943人仍未接種麻疹、百日咳疫苗

中央社／ 台北25日電

北市衛生局統計，今年國小一年級新生預計為1萬6971名，入學前應打麻疹、百日咳2劑疫苗，但至6月中旬，仍有943人未打，因國內仍有零星疫情，提醒家長帶孩子完成接種。

台北市衛生局發布資訊說明，5歲至入學前應接種「麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）第2劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（四合一）1劑」等2劑疫苗，並在開學時繳交「預防接種時程及紀錄表」影本，供學校查核。

衛生局說，今年小一入學前，截至6月中旬，完成上述2劑常規疫苗施打比率為94.4%，相對的，還有943名未完成施打，衛生局彙整省時、省錢、便利三要訣，藉此鼓勵這些學童的父母帶孩子前往接種。

一、提前跟醫療院所預約接種時間，並備妥孩子的健保卡、兒童健康手冊，依約前往，可縮短等候時間。

二、台北市立聯合醫院附設十二區院外門診部有提供幼兒常規疫苗的免費接種服務，門診部免掛號費。

三、北市計186家幼兒疫苗接種合約醫療院所，具便利性，可就近擇住家或工作地點附近醫療院所接種。

衛生局說明，目前公費兒童常規疫苗共9種19劑，其中幼兒在出生至3歲期間需完成8種疫苗、共17劑接種，5歲到入學前則是接種上述2種。

衛生局 疫苗 北市

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