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高雄市4高中生午餐互毆 校方調查輔導

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄報導
高雄市某高中昨天傳出學生互毆案件，3名學生送醫治療，其中2人疑有輕微腦震盪、1人擦傷。此為示意圖。聯合報系資料照片
高雄市某高中昨天傳出學生互毆案件，3名學生送醫治療，其中2人疑有輕微腦震盪、1人擦傷。此為示意圖。聯合報系資料照片

高雄某高中4名學生前天中午用餐時，疑開門進教室發生碰撞，口角糾紛後變肢體衝突，4人涉互推、互毆，過程還有人倒地，造成其中3人受傷，幸好就醫後無大礙；當事人昨皆沒到校，各自家長暫未提出傷害告訴，校方約定今到校續行調查、輔導。

根據網路流傳畫面，4名學生在教室中相互推倒、互毆，朝著頭部打、飛踢，甚至多人壓1人在地，桌椅都被推倒，其他學生紛紛走避，其他學生尖叫連連，有人勸架、也有人大喊「要打出去打」，女老師則上前勸阻，但4人持續互毆，現場一度亂成一團。

校方通知家長及校安通報，轄區派出所員警也抵達處理，其中3名學生就醫檢查，2人疑輕微腦震盪、1人擦傷，經觀察後均無大礙。

校方指，此案發生於23日中午，起因4名學生用餐時，因開門進教室碰撞，口角糾紛後有肢體衝突，在場的老師不斷勸阻，並立即請教官入班處理，已約定學生及家長今到校晤談，續行調查衝突事件及輔導管教事宜。

由於衝突過程被錄下在網路流傳，高市教育局表示，此類影片涉及兒童及少年肖像與行為記錄，依法屬個人資料與「兒少個資」，未經同意揭露、散布涉及兒少影像、足資辨識身份者恐觸法，最重可處刑責與罰金，已請各校加強法治與媒體素養教育，提醒學生網路時代自律自重，請外界停止轉傳不當影像，避免造成當事學生二次傷害與法律風險。

高雄市 高中生 教育局

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