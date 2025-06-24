台東高中泳池和台東女中操場 藍委黃建賓爭取翻新拚新學期啟用

台東高中游泳池底石灰質沉澱恐傷學生，台東女中也面臨操場老舊問題，國民黨立委黃建賓爭取經費修繕，預計在9月開學完成啟用。

國民黨立法委員黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，台東高中游泳池因池底石灰質沉澱，缺乏經費改善，容易割傷腳，學校去年提醒學生穿襪子游泳，一度引發網路熱議。台東女中紅土跑道則因毀損造成塵土飛揚，經常積水、雜草叢生，學生運動時可能不小心受傷。

黃建賓表示，兩校曾向中央申請經費維修，但沒有下文，他上任立委後，多次舉行會勘及協調會，並於去年底成功爭取教育部核定台東高中游泳池整建維修經費新台幣1000萬元，以及台東女中操場與周邊設施整建工程經費1420萬元，讓學校終於有經費可以翻新。

黃建賓表示，昨天他前往兩校會勘整修工程，台東高中游泳池整修預計於9月中完成，包括新建電動遮陽網、過濾系統更新、溝蓋更新、磁磚填補、清除石灰質沉澱等，未來學生不用再穿襪子游泳，水質也更加提升；校方並表示，新學期有望如期舉辦游泳比賽。

台東女中操場翻新預計於8月底完成，包括跑道整修、跳遠區整建、水溝排水改善、簡易灑水系統工程等，讓學生運動更安全、家長也更安心。兩校預計新學期將有修繕後的游泳池和操場可使用。

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