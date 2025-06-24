澳洲管樂節南市裕文國小勇奪金賞獎 首支台灣代表隊為國爭光

台南市東區裕文國小管樂團日前受邀參加澳洲第63屆澳洲學校管弦樂節，除了是國內首支參賽的隊伍，並榮獲比賽最高榮譽「金賞獎」，為台灣爭光。校方表示，師生也和當地學校音樂與文化交流，除促進情誼並提升國際視野。

裕文國小管樂團由校長陳彥宏領軍，教務主任張茵茵籌劃，與指揮老師許家銘、樂團總監葉玲雅及英文老師李家妮共同帶領24位優秀學生出訪澳洲，進行音樂比賽與國際交流。陳彥宏表示，「能夠成為台灣第一支踏上澳洲學校管樂節舞台的小學團隊，是無上的榮耀。孩子們用音樂感動世界，也讓世界聽見臺灣的美好與教育的力量。」

此次遠赴澳洲參賽，不僅是音樂實力的展現，更是文化交流的里程碑。孩子們在正式比賽中演出精準、音色渾厚，團隊默契十足，最終榮獲評審一致讚賞，並獲頒「金賞獎」殊榮。除了比賽表現傑出，團隊也與Australia Annandale North Public School展開音樂與文化交流，透過合奏、遊戲與互動，建立跨國友誼，拓展學生的國際視野。未來將持續以音樂為橋梁，推動國際教育，培養學生具備多元文化與全球視野，邁向世界、創造未來。

裕文國小管樂團創於2011年創立，由三至六年級學生組成，分為初級與中高級團，長年於南市及全國學生音樂比賽中屢創佳績。自2017年起，連年代表南市參加全國學生音樂比賽，今年更榮獲全國管樂合奏項目特優最高榮譽，實力深獲肯定。

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