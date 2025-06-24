「見學生成長改變激起教育愛」蘭潭國中組長郭禮瑜獲杏壇芬芳獎

嘉義市蘭潭國中組長郭禮瑜榮獲今年教育部杏壇芬芳獎，他的教育理念不放棄每名學生，透過激勵制度提升學生學習動機，發掘學生潛能，引導獲得學習喜悅；授課透過發問討論，讓學生主動思考，樂於分享，有時也能從學生回答找出迷思概念澄清。

除了校園教學，在教育的路程上，他帶領學生走出校園，拜訪典範人物學習，向公益平台文化基金會董事長嚴長壽學習對教育的思維，向從事公益的草根博士沈芯菱學習對教育的熱忱，向亞洲慈善人物賣菜阿嬤陳樹菊學習對教育的奉獻。

秉持「平常不平凡，微小也偉大」的信念，教導學生，期許自己「看重自己、用心做事、積累微小的善行，也能形塑一股正向良善偉大力量」。

郭禮瑜說，「凡事對學生生涯發展有助益的事，我會積極嘗試規畫，活動後能看見學生的成長與改變，讓我充滿喜悅，讓我充滿持續向前的力量，繼續實踐我的教育愛。」

郭禮瑜擔任教職21年，從事認輔教師15年、擔任訓育組長1年、特教組長1年、輔導組長6年、教務主任6年。輔導組長任內推動「發現生命的力量」三好校園實踐運動，點燃熱愛生命教師、學生和社區家長對教育大愛與熱情，營造溫馨友善的校園環境。

郭禮瑜曾於98學年度榮獲教育部教學卓越團隊金質獎，102學年度嘉市教學卓越團隊銀質獎，102年度榮獲第2屆「教育大愛-菁師獎」，103年度榮獲教育部學生事務與輔導工作「優秀輔導人員獎」。 嘉義市蘭潭國中組長郭禮瑜（左）榮獲杏壇芬芳獎，帶領學生走出校園，拜訪典範人物學習，向陳樹菊阿嬤學習對教育的奉獻。圖／蘭潭國中提供 嘉義市蘭潭國中組長郭禮瑜，榮獲今年教育部杏壇芬芳獎。圖／蘭潭國中提供

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