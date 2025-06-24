金錢、遊戲點數換性感照？「張老師」進校園提醒別上當

不少小學生已在使用手機上網，基隆「張老師」中心今天表示，為免學生受騙，安排講師到校園宣講，舉出網友用金錢或遊戲點數，利誘交換性感照等手法，提醒小朋友別掉入陷阱。網路霸凌可能造成身心壓力，講師也提供因應方式供小朋友參考。

基隆張老師表示，為了強化學童面對網路與人際互動的正向態度及能力，6月間已安排推廣講師凌淑瑾和許維敏，分別前往成功國小、長興國小舉辦校園辦講座。

凌淑瑾在成功國小舉辦的講座主題是「無限青春網──網路世界」，她舉出高中生和大學生分享在交友軟體，遇過最匪夷所思的事的影片，內容提到有網友拿金錢或遊戲點數利誘交換性感照，有人被邀視訊裸聊，結果被勒索騙錢。

凌淑瑾以這些案例與小朋友互動問答，引導學生思考網路交友的安全性，認識網路霸凌的樣貌與因應策略。凌淑瑾告訴學生，網路雖然方便，但也充滿風險，唯有學會保護自己，才能真正自在地使用科技工具。遇到網路霸凌時，記得第一時間跟師長反應，不要跟霸凌者直接回應。

長興國小講座主題是「擁抱青春──人際互動」，聚焦人際溝通與相處之道。許維敏透過與學生互動，引導學生學習如何表達感受、傾聽他人，以及在衝突中找到雙贏的解法，讓學生知道「說出口」比想像中更容易，也能讓朋友了解自己。

基隆「張老師」中心表示，希望安排推廣講師進入校園，結合實務經驗與青少年溝通技巧，協助孩子建立健康、自信、同理的生活態度。未來將持續走入校園，守護更多學生心理健康。民眾或發現身邊的人面臨情緒困擾，都可撥打「張老師」輔導專線1980轉分機13（基隆地區）來訴說。 基隆「張老師」中心推廣講師凌淑瑾到成功國小，引導學生思考網路交友的安全性，。圖／基隆張老師提供

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