竹市數位實中首招大熱門 吸引5A4+南部學生遠赴就讀

新竹市數位實驗高中5月8日公告「特殊選才」錄取名單，並於6月16日公告「申請入學」錄取名單，兩種管道合計錄取48位學生；其中，就讀高雄市道明中學的潘彥熏能簡易編寫AI模型，也曾自行設計火車辨識系統，這次會考成績5A4+，他說，數位實中有機會讓他依自己的步調學想學的東西，很開心能錄取。

數位實驗高中表示，潘彥熏先前因參加原住民族文化與科學展覽會，認識新竹縣尖石國中的學生，閒聊時得知數位實中將成立，便表達高度興趣，最終透過「申請入學」管道如願錄取。

潘彥熏說，學習如果少了興趣比較不容易，數位實中有機會讓他依自己的步調、方式靈活調整，提高專注度的同時也能學想學的東西，會更有動力、學得更快，也更快樂。

數位實驗高中指出，另來自新竹縣東興國中的陳羽岑是語文資優的學生，不僅連續兩年榮獲教育部國語文競賽閩南語字音字形國中組優等的佳績，在國文、英文與繪畫等方面，也都展現天賦與學習成果。

最終，陳羽岑憑藉其專才，以及能夠專注學習、自律練習的能力，透過「特殊選才」管道入學錄取，當初雖不參採會考成績，但她後來仍取得5A7+的優異成績。

陳羽岑認為，相對於其他學校，數位實中的學生更須具備高度的自主能力與學習熱忱，而她正好是個好奇心旺盛的人，自主多元的學習方式雖需付出更多心力，她卻樂在其中，也更確信自己適合這樣的學習環境。

教育處指出，這次透過數位實中「申請入學」管道錄取的學生，其會考成績從1A到5A都有，而且也多半具備某項才能。

而透過「特殊選才」管道錄取的學生，雖沒有會考成績可參採，但其在校表現大多優良且才華洋溢，包含機器人、創客、程式、科展、鋼琴、繪畫、網球、游泳、劍道、英檢、語資、自媒體等各方好手，相信當這群具備專注學習、擁有熱情，且能團隊合作的學生齊聚一堂，在數位實中的教育模式下，必能擦出智慧的火花。

數位實驗高中補充，此次錄取的新生，主要來自新竹市與新竹縣的公私立國中，少數來自苗栗縣與高雄市。所有新生預計於8月中下旬參加活力新鮮營。

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