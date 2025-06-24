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南一中杏壇雙花綻放創校史紀錄 獲獎身障職工樹立堅毅關愛典範

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中職工侯美華奉獻超過30年，以堅毅意志投入工作與學習，更關懷學生、熱心公益，榮獲教育部杏壇芬芳獎。台南一中提供
南一中職工侯美華奉獻超過30年，以堅毅意志投入工作與學習，更關懷學生、熱心公益，榮獲教育部杏壇芬芳獎。台南一中提供

南一中職工侯美華奉獻超過30年，以堅毅意志投入工作與學習，更關懷學生、熱心公益；中華民國台南一中校友總會長年投入校園建設、國際交流，不僅籌募經費支持教育願景，更以實際行動關懷學生，成為學生逐夢的重要後盾，雙雙榮獲教育部杏壇芬芳獎，也創下該校在杏壇芬芳獎個人組與團體組同時獲獎紀錄。

「我都不覺得妳行動不方便！」這是校內同事常對侯美華說的一句話。她幼時罹患小兒麻痺，雙腳萎縮不良於行，高中時又接受多次手術，期間歷經車禍重創骨盆，仍以堅強意志復健。雖然行動不便，她全心投入工作，把每天當作服務的最後一天般全力以赴，秉持「細心即是造福」的信念，認真做好每一件工作。

學務主任劉哲夫提到，學生口中的美華阿姨，總是主動關懷學生，為他們披上衣物、送早餐、協助申請獎學金，用行動傳遞溫暖。看到工讀生忙進忙出時，總是貼心詢問吃早餐了沒？也常常自掏腰包請學生吃飯，陪學生聊天並關心近況。學生寫給她的卡片中提到「在美華阿姨身上學到很多做人處世的道理」、「妳是我在學校最值得依靠的朋友。」

她持續進修，完成空專與空大學業，並自學日文、美術與音樂。美術方面，投入蝶古巴特、纏繞畫、手工皂製作等，創作卡片與禮品贈送給同事及學生，讓手作傳遞情感。她學習鋼琴、小提琴、二胡、曼陀鈴，藉由樂音療癒身心。運動方面，她克服身體障礙，參加全國身障運動會超過十次，多次奪牌，即便臨近退休，仍在去年奪得鐵餅項目第二名，展現堅毅不拔的精神。她更熱心公益，參與YMCA慈光合唱團30餘年，巡迴表演，以歌聲傳遞希望，深信關懷能讓世界更美好。她以生命見證：即使身處逆境，只要有心，就能活出光彩，也為南一中學生樹立堅毅與關愛的典範。

中華民國台南一中校友總會長年致力於回饋母校與扶助學生，從南一中百年校慶起，總會積極籌措經費，募款超過4000萬元，投入校園整建、校務發展與歷史傳承；並響應「十年卓越計畫」願景，募款超過5000萬元，推動師資培育、跨域學習與多元升學輔導。總會也供獎助學金與急難救助金，捐款支持藝文、體育及國際教育，成為學子最強後盾。

中華民國台南一中校友總會長年投入校園建設、國際交流，不僅籌募經費支持教育願景，更以實際行動關懷學生，成為學生逐夢的重要後盾，榮獲教育部杏壇芬芳獎。台南一中提供
中華民國台南一中校友總會長年投入校園建設、國際交流，不僅籌募經費支持教育願景，更以實際行動關懷學生，成為學生逐夢的重要後盾，榮獲教育部杏壇芬芳獎。台南一中提供

校園 南一中 公益

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